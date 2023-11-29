https://ria.ru/20231129/sochi-1912576345.html

В отелях Сочи на Новый год раскупили почти все номера

В отелях Сочи на Новый год раскупили почти все номера - РИА Новости, 29.11.2023

В отелях Сочи на Новый год раскупили почти все номера

Бронирование отелей Сочи на Новый год, что стартовало в начале сентября, идет значительно активнее, чем год назад, номера в популярных гостиницах и санаториях в РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:32

2023-11-29T11:32

2023-11-29T11:32

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бронирование отелей Сочи на Новый год, что стартовало в начале сентября, идет значительно активнее, чем год назад, номера в популярных гостиницах и санаториях в основном разобраны, сообщает пресс-служба РСТ.Как отмечают туроператоры, полностью номера на курорте будут распроданы к началу-середине декабря.По словам заместителя генерального директора сочинской компании "Росюгкурорт" Валерия Сычева, в этом году новогодние продажи стартовали 10 сентября и быстро активизировались. Уже к 10 октября сетевые отели, известные гостиницы и санаторные комплексы в центре города и Адлере были распроданы. Сегодня мест в таких объектах уже не найти."Остались только частные гостиницы с небольшим номерным фондом, таких объектов очень много, но и они скоро добронируются", – уточнил он.Руководитель отдела продаж сочинского туроператора "Ривьера" Наталья Хилимончик отметила, что туры на Новый год бронируют почти на 30 процентов активнее, чем годом ранее. "Продолжительность поездок выросла до пяти-семи ночей. В основном спрашивают отели категории "четыре и пять звезд". Места еще можно найти, но спрос высокий: к началу – максимум середине декабря отели уйдут в “стопы", - пояснила она.В компании "Алеан" Новый год в Сочи также бронируют значительно лучше, чем в прошлом году: спрос вырос в среднем на 67 процентов. Бронирования на зиму в целом и новогодние даты в частности начались еще в августе."Наиболее популярны туры средней продолжительностью три дня, включающие празднование Нового года. Особенно востребованы объекты размещения в Имеретинке", – сказала руководитель пресс-службы Ирина Романова. По ее словам, уже раскуплены праздничные туры в отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено", большим спросом пользуются санатории.Как считает Валерий Сычев, по сравнению с прошлым годом новогодние цены почти не изменились, тогда был достигнут ценовой потолок."На Новый год в течение трех-пяти дней отели устанавливают летние цены, то есть продают по стоимости высокого сезона. Поднимать выше уже не получается, разве что с незначительными колебаниями. Если же продолжить повышать, турпоток просто остановится. Скорее всего, и весь следующий год будем предлагать Сочи по ценам нынешнего", – подчеркнул эксперт.По данным "Алеана", новогодний отдых в Сочи подорожал в среднем на 10 процентов. Тур с 30-31 декабря по 2-3 января в отель с развитой инфраструктурой в прибрежном кластере Сочи обойдется от 58 до 100 тысяч рублей на двоих. В горном кластере цены выше: в Красной Поляне стоимость тура на двоих составит от 68 до 165 тысяч рублей."Новогодние банкеты стоят в среднем от 15-18 до 55-63 тысяч на человека, но отели в люксовом сегменте предлагают существенно более дорогие варианты", – сказала Ирина Романова.В "Ривьере" также сообщили, что в зависимости от сегмента, в котором работает отель, стоимость новогодних банкетов с праздничной программой до утра составляет от восьми до 100 тысяч рублей. Наиболее дорогие банкеты обычно включают выступления звезд.

https://ria.ru/20231128/plyazh-1912326666.html

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