https://ria.ru/20231129/sobchak-1912688313.html

Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова

Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова - РИА Новости, 29.11.2023

Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram* разместила пост, в котором сказала, что думает о постельных сценах в кино, в которых участвует ее... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:15

2023-11-29T18:15

2023-11-29T18:15

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram* разместила пост, в котором сказала, что думает о постельных сценах в кино, в которых участвует ее супруг режиссер и актер Константин Богомолов. "Огромное количество вопросов было на премьере сериала "Кеша": мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с "другими женщинами". Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать", — отметила знаменитость. Свой пост Собчак сопроводила хэштегом "Бони и Клайд", намекнув на романтизированную в американской культуре пару грабителей-любовников. Несколько дней назад в Москве прошла премьера сериала "Кеша должен умереть", в котором Богомолов участвовал как режиссер и исполнитель главной роли. СМИ и первые зрители сразу обратили внимание на большое количество интимных сцен, в которых снялся режиссер. По сюжету герой Константина Богомолова женат, но параллельно имеет интимные связи с двумя бывшими женами и любовницей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231031/kutsenko-1906222657.html

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Алёна Пава

ксения собчак, константин богомолов, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва