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Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова - РИА Новости, 29.11.2023
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Шоубиз
 
18:15 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/sobchak-1912688313.html
Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова
Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова - РИА Новости, 29.11.2023
Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram* разместила пост, в котором сказала, что думает о постельных сценах в кино, в которых участвует ее... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:15
2023-11-29T18:15
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram* разместила пост, в котором сказала, что думает о постельных сценах в кино, в которых участвует ее супруг режиссер и актер Константин Богомолов. &quot;Огромное количество вопросов было на премьере сериала &quot;Кеша&quot;: мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с &quot;другими женщинами&quot;. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать&quot;, — отметила знаменитость. Свой пост Собчак сопроводила хэштегом "Бони и Клайд", намекнув на романтизированную в американской культуре пару грабителей-любовников. Несколько дней назад в Москве прошла премьера сериала "Кеша должен умереть", в котором Богомолов участвовал как режиссер и исполнитель главной роли. СМИ и первые зрители сразу обратили внимание на большое количество интимных сцен, в которых снялся режиссер. По сюжету герой Константина Богомолова женат, но параллельно имеет интимные связи с двумя бывшими женами и любовницей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ксения собчак, константин богомолов, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва
Шоубиз, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Москва
Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова

Собчак высмеяла едкие комментарии о постельных киносценах с Богомоловым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТелеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов
Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram* разместила пост, в котором сказала, что думает о постельных сценах в кино, в которых участвует ее супруг режиссер и актер Константин Богомолов.
«

"Огромное количество вопросов было на премьере сериала "Кеша": мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с "другими женщинами". Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать", — отметила знаменитость.

Свой пост Собчак сопроводила хэштегом "Бони и Клайд", намекнув на романтизированную в американской культуре пару грабителей-любовников.
Несколько дней назад в Москве прошла премьера сериала "Кеша должен умереть", в котором Богомолов участвовал как режиссер и исполнитель главной роли.
СМИ и первые зрители сразу обратили внимание на большое количество интимных сцен, в которых снялся режиссер. По сюжету герой Константина Богомолова женат, но параллельно имеет интимные связи с двумя бывшими женами и любовницей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизКсения СобчакКонстантин БогомоловЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаМосква
 
 
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