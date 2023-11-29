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Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова
Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова - РИА Новости, 29.11.2023
Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram* разместила пост, в котором сказала, что думает о постельных сценах в кино, в которых участвует ее... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:15
2023-11-29T18:15
2023-11-29T18:15
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram* разместила пост, в котором сказала, что думает о постельных сценах в кино, в которых участвует ее супруг режиссер и актер Константин Богомолов. "Огромное количество вопросов было на премьере сериала "Кеша": мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с "другими женщинами". Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать", — отметила знаменитость. Свой пост Собчак сопроводила хэштегом "Бони и Клайд", намекнув на романтизированную в американской культуре пару грабителей-любовников. Несколько дней назад в Москве прошла премьера сериала "Кеша должен умереть", в котором Богомолов участвовал как режиссер и исполнитель главной роли. СМИ и первые зрители сразу обратили внимание на большое количество интимных сцен, в которых снялся режиссер. По сюжету герой Константина Богомолова женат, но параллельно имеет интимные связи с двумя бывшими женами и любовницей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ксения собчак, константин богомолов, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва
Шоубиз, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Москва
Собчак сказала, что думает о постельных сценах в кино с участием Богомолова
Собчак высмеяла едкие комментарии о постельных киносценах с Богомоловым
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram* разместила пост, в котором сказала, что думает о постельных сценах в кино, в которых участвует ее супруг режиссер и актер Константин Богомолов.
«
"Огромное количество вопросов было на премьере сериала "Кеша": мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с "другими женщинами". Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать", — отметила знаменитость.
Свой пост Собчак сопроводила хэштегом "Бони и Клайд", намекнув на романтизированную в американской культуре пару грабителей-любовников.
Несколько дней назад в Москве прошла премьера сериала "Кеша должен умереть", в котором Богомолов участвовал как режиссер и исполнитель главной роли.
СМИ и первые зрители сразу обратили внимание на большое количество интимных сцен, в которых снялся режиссер. По сюжету герой Константина Богомолова женат, но параллельно имеет интимные связи с двумя бывшими женами и любовницей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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