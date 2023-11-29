https://ria.ru/20231129/sneg-1912644786.html
Более 900 единиц техники продолжают убирать снег на улицах Петербурга
Более 900 единиц техники продолжают убирать снег на улицах Петербурга - РИА Новости, 29.11.2023
Более 900 единиц техники продолжают убирать снег на улицах Петербурга
Более 900 единиц техники продолжают убирать снег на улицах Санкт-Петербурга, за сутки с городских улиц было вывезено 30 тысяч кубометров снега, сообщил аппарат... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:15
2023-11-29T14:15
2023-11-29T14:15
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Более 900 единиц техники продолжают убирать снег на улицах Санкт-Петербурга, за сутки с городских улиц было вывезено 30 тысяч кубометров снега, сообщил аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина. На Петербург в понедельник во второй половине дня обрушился сильный снегопад, он продолжался в течение вторника. По данным дорожных служб, в период циклона в Петербурге выпало 20 сантиметров осадков. Все коммунальные службы и дорожные предприятия в усиленном режиме устраняют последствия снегопада. "Сегодня на уборке улиц 947 единиц техники. Вручную чистят узкие тротуары, пешеходные переходы, участки вокруг остановок 929 специалистов. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении. Минувшей ночью для уборки снега были задействованы 960 снегоуборочных машин и 391 сотрудник ручного труда. Как сообщают власти, городская система по уборке снега учитывает опыт прошлых лет и эффективно работает по устранению последствий циклона. Основная работа по уборке улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта идет ночью. Сначала улицы города посыпают противогололедными материалами, затем интенсивное движение помогает реагентам равномерно распределиться, а уже после того, когда интенсивность движения снижается, улицы чистят от снега и льда. Отмечается, что дорожные службы стараются работать быстрее, особенно ночью, когда магистрали более свободны и удобнее добираться до снегоплавильных пунктов и мест временного складирования. "В ближайшие дни снежные отвалы на дорогах должны быть устранены", - заявил начальник Ульяновской автоколонны ГУДП "Путь" Владимир Шамак. Его команда минувшей ночью вывезла 1000 кубометров снега. Ранее сообщалось, что во вторник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел экстренное совещание городского правительства и городского штаба по благоустройству, где обсуждались вопросы устранения последствий мощного снегопада. Губернатор поручил очистить дороги, крыши и улицы от снега в максимально короткие сроки. Он также попросил жителей города пересесть на общественный транспорт, а также рекомендовал руководителям компаний по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Это поможет ускорить уборку городских улиц после сильного снегопада.
https://ria.ru/20231128/obrazovanie-1912489203.html
https://ria.ru/20231128/unviersitet-1912376415.html
https://ria.ru/20231122/peterburg-1911133271.html
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санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
Более 900 единиц техники продолжают убирать снег на улицах Петербурга
Более 900 единиц техники продолжают убирать снег на улицах Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Более 900 единиц техники продолжают убирать снег на улицах Санкт-Петербурга, за сутки с городских улиц было вывезено 30 тысяч кубометров снега, сообщил аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина.
На Петербург в понедельник во второй половине дня обрушился сильный снегопад, он продолжался в течение вторника. По данным дорожных служб, в период циклона в Петербурге выпало 20 сантиметров осадков. Все коммунальные службы и дорожные предприятия в усиленном режиме устраняют последствия снегопада.
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"Сегодня на уборке улиц 947 единиц техники. Вручную чистят узкие тротуары, пешеходные переходы, участки вокруг остановок 929 специалистов. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Минувшей ночью для уборки снега были задействованы 960 снегоуборочных машин и 391 сотрудник ручного труда.
Как сообщают власти, городская система по уборке снега учитывает опыт прошлых лет и эффективно работает по устранению последствий циклона. Основная работа по уборке улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта идет ночью. Сначала улицы города посыпают противогололедными материалами, затем интенсивное движение помогает реагентам равномерно распределиться, а уже после того, когда интенсивность движения снижается, улицы чистят от снега и льда.
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Отмечается, что дорожные службы стараются работать быстрее, особенно ночью, когда магистрали более свободны и удобнее добираться до снегоплавильных пунктов и мест временного складирования.
"В ближайшие дни снежные отвалы на дорогах должны быть устранены", - заявил начальник Ульяновской автоколонны ГУДП "Путь" Владимир Шамак. Его команда минувшей ночью вывезла 1000 кубометров снега.
Ранее сообщалось, что во вторник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
провел экстренное совещание городского правительства и городского штаба по благоустройству, где обсуждались вопросы устранения последствий мощного снегопада. Губернатор поручил очистить дороги, крыши и улицы от снега в максимально короткие сроки. Он также попросил жителей города пересесть на общественный транспорт, а также рекомендовал руководителям компаний по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Это поможет ускорить уборку городских улиц после сильного снегопада.
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