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Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания
Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания - РИА Новости, 29.11.2023
Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания
Российский снайпер-доброволец с позывным "Череп" четыре дня провел в засаде и ликвидировал противника одним выстрелом. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:34
2023-11-29T07:34
2023-11-29T09:38
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ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Российский снайпер-доброволец с позывным "Череп" четыре дня провел в засаде и ликвидировал противника одним выстрелом. Происходящее ему удалось запечатлеть на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Четыре световых дня Череп терпеливо ждал, пока боец ВСУ покажет голову из-за веток. Чтобы поймать цель и выстрелить, российскому бойцу понадобилось буквально несколько секунд. По его словам, это место было единственным, откуда противник мог вести наблюдение для корректировки огня.
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Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания
Российский снайпер ликвидировал бойца ВСУ после четырех дней засады
ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Российский снайпер-доброволец с позывным "Череп" четыре дня провел в засаде и ликвидировал противника одним выстрелом.
Происходящее ему удалось запечатлеть на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Четыре световых дня Череп терпеливо ждал, пока боец ВСУ покажет голову из-за веток. Чтобы поймать цель и выстрелить, российскому бойцу понадобилось буквально несколько секунд.
По его словам, это место было единственным, откуда противник мог вести наблюдение для корректировки огня.
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