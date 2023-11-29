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Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:34 29.11.2023 (обновлено: 09:38 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/snayper-1912532127.html
Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания
Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания - РИА Новости, 29.11.2023
Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания
Российский снайпер-доброволец с позывным "Череп" четыре дня провел в засаде и ликвидировал противника одним выстрелом. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:34
2023-11-29T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Российский снайпер-доброволец с позывным "Череп" четыре дня провел в засаде и ликвидировал противника одним выстрелом. Происходящее ему удалось запечатлеть на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Четыре световых дня Череп терпеливо ждал, пока боец ВСУ покажет голову из-за веток. Чтобы поймать цель и выстрелить, российскому бойцу понадобилось буквально несколько секунд. По его словам, это место было единственным, откуда противник мог вести наблюдение для корректировки огня.
https://ria.ru/20231109/raptor-1908464077.html
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания

Российский снайпер ликвидировал бойца ВСУ после четырех дней засады

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийский снайпер
Российский снайпер - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российский снайпер. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Российский снайпер-доброволец с позывным "Череп" четыре дня провел в засаде и ликвидировал противника одним выстрелом.
Происходящее ему удалось запечатлеть на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Четыре световых дня Череп терпеливо ждал, пока боец ВСУ покажет голову из-за веток. Чтобы поймать цель и выстрелить, российскому бойцу понадобилось буквально несколько секунд.
По его словам, это место было единственным, откуда противник мог вести наблюдение для корректировки огня.
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