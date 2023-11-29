https://ria.ru/20231129/snayper-1912532127.html

Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания

Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания - РИА Новости, 29.11.2023

Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания

Российский снайпер-доброволец с позывным "Череп" четыре дня провел в засаде и ликвидировал противника одним выстрелом. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T07:34

2023-11-29T07:34

2023-11-29T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Российский снайпер-доброволец с позывным "Череп" четыре дня провел в засаде и ликвидировал противника одним выстрелом. Происходящее ему удалось запечатлеть на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Четыре световых дня Череп терпеливо ждал, пока боец ВСУ покажет голову из-за веток. Чтобы поймать цель и выстрелить, российскому бойцу понадобилось буквально несколько секунд. По его словам, это место было единственным, откуда противник мог вести наблюдение для корректировки огня.

https://ria.ru/20231109/raptor-1908464077.html

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