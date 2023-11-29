https://ria.ru/20231129/sk-1912652564.html

В Кемерово полыньи реки Томь окрасились в красный, началась проверка

В Кемерово полыньи реки Томь окрасились в красный, началась проверка - РИА Новости, 29.11.2023

В Кемерово полыньи реки Томь окрасились в красный, началась проверка

Полыньи реки Томь в Кемерово окрасились в красный цвет, данным обстоятельством заинтересовались СК и прокуратура Кузбасса. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:46

2023-11-29T14:46

2023-11-29T15:01

происшествия

кемерово

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Полыньи реки Томь в Кемерово окрасились в красный цвет, данным обстоятельством заинтересовались СК и прокуратура Кузбасса. Ранее местные СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлены полыньи реки Томь с пятнами багрового цвета неизвестного происхождения. Со ссылкой на автора фото уточнялось, что данное явление было замечено в районе Красной горки. "По данному факту прокуратурой области с привлечением специалистов Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора организована проверка соблюдения требований экологического законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры области", – сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса. В свою очередь пресс-служба СУСК РФ по региону сообщила, что по данному факту в следственном отделе по Рудничному району города Кемерово организована доследственная проверка по статье 250 УК РФ (загрязнение вод). "В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехала следственная группа с привлечением сотрудников управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу", – добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20231129/krym-1912644980.html

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россия

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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)