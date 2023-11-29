Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово полыньи реки Томь окрасились в красный, началась проверка - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 29.11.2023 (обновлено: 15:01 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/sk-1912652564.html
В Кемерово полыньи реки Томь окрасились в красный, началась проверка
В Кемерово полыньи реки Томь окрасились в красный, началась проверка - РИА Новости, 29.11.2023
В Кемерово полыньи реки Томь окрасились в красный, началась проверка
Полыньи реки Томь в Кемерово окрасились в красный цвет, данным обстоятельством заинтересовались СК и прокуратура Кузбасса. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:46
2023-11-29T15:01
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Полыньи реки Томь в Кемерово окрасились в красный цвет, данным обстоятельством заинтересовались СК и прокуратура Кузбасса. Ранее местные СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлены полыньи реки Томь с пятнами багрового цвета неизвестного происхождения. Со ссылкой на автора фото уточнялось, что данное явление было замечено в районе Красной горки. "По данному факту прокуратурой области с привлечением специалистов Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора организована проверка соблюдения требований экологического законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры области", – сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса. В свою очередь пресс-служба СУСК РФ по региону сообщила, что по данному факту в следственном отделе по Рудничному району города Кемерово организована доследственная проверка по статье 250 УК РФ (загрязнение вод). "В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехала следственная группа с привлечением сотрудников управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу", – добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20231129/krym-1912644980.html
кемерово
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Кемерово полыньи реки Томь окрасились в красный, началась проверка

СК: полыньи реки Томь в Кемерово окрасились в красный цвет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Полыньи реки Томь в Кемерово окрасились в красный цвет, данным обстоятельством заинтересовались СК и прокуратура Кузбасса.
Ранее местные СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлены полыньи реки Томь с пятнами багрового цвета неизвестного происхождения. Со ссылкой на автора фото уточнялось, что данное явление было замечено в районе Красной горки.
«
"По данному факту прокуратурой области с привлечением специалистов Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора организована проверка соблюдения требований экологического законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры области", – сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса.
В свою очередь пресс-служба СУСК РФ по региону сообщила, что по данному факту в следственном отделе по Рудничному району города Кемерово организована доследственная проверка по статье 250 УК РФ (загрязнение вод).
"В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехала следственная группа с привлечением сотрудников управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу", – добавили в следственном управлении.
Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В Крыму назвали количество человек, оставшихся без электроснабжения
Вчера, 14:16
 
ПроисшествияКемеровоРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала