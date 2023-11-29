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Жителю Омской области, расчленившему жену, грозит 15 лет строгого режима - РИА Новости, 29.11.2023
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10:41 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/sk-1912564106.html
Жителю Омской области, расчленившему жену, грозит 15 лет строгого режима
Жителю Омской области, расчленившему жену, грозит 15 лет строгого режима - РИА Новости, 29.11.2023
Жителю Омской области, расчленившему жену, грозит 15 лет строгого режима
Житель Омской области, который убил топором, после чего расчленил и сжег свою супругу предстанет перед судом, ему грозит до 15 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:41
2023-11-29T10:41
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ОМСК, 29 ноя - РИА Новости. Житель Омской области, который убил топором, после чего расчленил и сжег свою супругу предстанет перед судом, ему грозит до 15 лет колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Инцидент произошел в июне в городе Тара Омской области. В местную полицию обратилась сестра 36-летней женщины - матери двоих детей, которая ушла из дома в 3 часа ночи после ссоры с мужем. Полицейские организовали поиски пропавшей, в которых принимал участие и ее 33-летний муж. Позже следователи обнаружили в доме, где жила женщина с семьей, замытые следы крови на диване. Их происхождение супруг женщины объяснить не смог. Поведение мужчины насторожило следователей, а затем он и сам сознался в преступлении, показав, где спрятал тело убитой им жены. "Мужчина во время ссоры топором нанес удар жене по голове, после чего вывез тело на автомобиле в лес в 3 км от Тары, где с целью сокрытия следов преступления расчленил и, облив горючей жидкостью, сжег. После этого он, скрывая свою причастность к убийству, принимал участие в поисках супруги и даже ходил с ее матерью к гадалке. В ходе следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собранные доказательства и проведенные экспертизы подтвердили причастность обвиняемого к совершенному преступлению", - пояснили в пресс-службе. На мужчину возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство". Дело направлено для рассмотрения в суд. Ему грозит до 15 лет колонии строгого режима.
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происшествия, омская область, россия, тара
Происшествия, Омская область, Россия, Тара
Жителю Омской области, расчленившему жену, грозит 15 лет строгого режима

СК: расчленившему и сжегшему супругу жителю Омской области грозит 15 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ОМСК, 29 ноя - РИА Новости. Житель Омской области, который убил топором, после чего расчленил и сжег свою супругу предстанет перед судом, ему грозит до 15 лет колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Инцидент произошел в июне в городе Тара Омской области. В местную полицию обратилась сестра 36-летней женщины - матери двоих детей, которая ушла из дома в 3 часа ночи после ссоры с мужем. Полицейские организовали поиски пропавшей, в которых принимал участие и ее 33-летний муж. Позже следователи обнаружили в доме, где жила женщина с семьей, замытые следы крови на диване. Их происхождение супруг женщины объяснить не смог. Поведение мужчины насторожило следователей, а затем он и сам сознался в преступлении, показав, где спрятал тело убитой им жены.
«
"Мужчина во время ссоры топором нанес удар жене по голове, после чего вывез тело на автомобиле в лес в 3 км от Тары, где с целью сокрытия следов преступления расчленил и, облив горючей жидкостью, сжег. После этого он, скрывая свою причастность к убийству, принимал участие в поисках супруги и даже ходил с ее матерью к гадалке. В ходе следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собранные доказательства и проведенные экспертизы подтвердили причастность обвиняемого к совершенному преступлению", - пояснили в пресс-службе.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство". Дело направлено для рассмотрения в суд. Ему грозит до 15 лет колонии строгого режима.
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