https://ria.ru/20231129/sk-1912551982.html

В Алтайском крае арестовали мать, избившую новорожденную дочь

В Алтайском крае арестовали мать, избившую новорожденную дочь - РИА Новости, 29.11.2023

В Алтайском крае арестовали мать, избившую новорожденную дочь

Мать, избившую новорождённую дочь прямо в кризисном центре в Алтайском крае, заключили под стражу, сообщили журналистам в СУСК по региону. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:12

2023-11-29T10:12

2023-11-29T10:13

происшествия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

ребенок

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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Мать, избившую новорождённую дочь прямо в кризисном центре в Алтайском крае, заключили под стражу, сообщили журналистам в СУСК по региону. "Сегодня по ходатайству следователя… в отношении женщины, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью своей новорождённой дочери, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СУСК. Ранее в СК и прокуратуре сообщали, что в отношении 24-летней жительницы Поспелихинского района возбудили уголовное дело за то, что она нанесла несколько ударов по голове своей новорожденной дочери, которую не могла успокоить. Произошло это в краевом кризисном центре для женщин, куда молодая мать обратилась за психологической помощью. Девочка серьезно пострадала, ее госпитализировали.

https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912541946.html

алтайский край

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2023

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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), ребенок