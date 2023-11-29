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В Алтайском крае арестовали мать, избившую новорожденную дочь - РИА Новости, 29.11.2023
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10:12 29.11.2023 (обновлено: 10:13 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/sk-1912551982.html
В Алтайском крае арестовали мать, избившую новорожденную дочь
В Алтайском крае арестовали мать, избившую новорожденную дочь - РИА Новости, 29.11.2023
В Алтайском крае арестовали мать, избившую новорожденную дочь
Мать, избившую новорождённую дочь прямо в кризисном центре в Алтайском крае, заключили под стражу, сообщили журналистам в СУСК по региону. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:12
2023-11-29T10:13
происшествия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
ребенок
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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Мать, избившую новорождённую дочь прямо в кризисном центре в Алтайском крае, заключили под стражу, сообщили журналистам в СУСК по региону. "Сегодня по ходатайству следователя… в отношении женщины, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью своей новорождённой дочери, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СУСК. Ранее в СК и прокуратуре сообщали, что в отношении 24-летней жительницы Поспелихинского района возбудили уголовное дело за то, что она нанесла несколько ударов по голове своей новорожденной дочери, которую не могла успокоить. Произошло это в краевом кризисном центре для женщин, куда молодая мать обратилась за психологической помощью. Девочка серьезно пострадала, ее госпитализировали.
https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912541946.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), ребенок
Происшествия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), ребенок
В Алтайском крае арестовали мать, избившую новорожденную дочь

СК: в Алтайском крае заключили под стражу мать, избившую новорожденную дочь

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Мать, избившую новорождённую дочь прямо в кризисном центре в Алтайском крае, заключили под стражу, сообщили журналистам в СУСК по региону.
«
"Сегодня по ходатайству следователя… в отношении женщины, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью своей новорождённой дочери, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СУСК.
Ранее в СК и прокуратуре сообщали, что в отношении 24-летней жительницы Поспелихинского района возбудили уголовное дело за то, что она нанесла несколько ударов по голове своей новорожденной дочери, которую не могла успокоить. Произошло это в краевом кризисном центре для женщин, куда молодая мать обратилась за психологической помощью. Девочка серьезно пострадала, ее госпитализировали.
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ПроисшествияАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)ребенок
 
 
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