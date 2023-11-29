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Сенатор поддержал усиление наказания за передачу телефонов в колонии и СИЗО - РИА Новости, 29.11.2023
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13:30 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/sizo-1912630595.html
Сенатор поддержал усиление наказания за передачу телефонов в колонии и СИЗО
Сенатор поддержал усиление наказания за передачу телефонов в колонии и СИЗО - РИА Новости, 29.11.2023
Сенатор поддержал усиление наказания за передачу телефонов в колонии и СИЗО
Законодатели готовы обсуждать ужесточение наказания за пронос телефонов в колонии и СИЗО и усиливать эту ответственность, пока такие нарушения продолжаются,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:30
2023-11-29T13:30
общество
александр башкин
владимир груздев
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Законодатели готовы обсуждать ужесточение наказания за пронос телефонов в колонии и СИЗО и усиливать эту ответственность, пока такие нарушения продолжаются, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев ранее сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об ужесточении наказания за передачу в СИЗО и колонии средств связи: за первую попытку пронести телефон оштрафуют на 50 тысяч рублей, за следующую - лишение свободы до двух лет. "Это преступление (пронос запрещенных вещей - ред.) делается заведомо, осознанно. Это не просто случайное недоразумение, поэтому и отношение такое у государства строгое. Более того, если этого будет недостаточно, то законодатель по предложению правоприменителей будет усиливать и дальше ответственность - до тех пор, пока те, кому ещё невдомек, поймут, что этого делать нельзя", - сказал Башкин. Он сообщил, что законодатели, ранее определив наказание за данное правонарушение, взяли паузу посмотреть, насколько эффективным оно является. Именно поэтому, добавил политик, усиление ответственности - естественный закономерный исход того, что правонарушители "не поняли, не приняли это предупреждение". Башкин также упомянул о ситуациях, когда находящиеся в колониях используют мобильные телефоны для того, чтобы "мошенническим путем наносить вред гражданам Российской Федерации". И если телефон - орудие преступления, то того, кто его проносит, это делает соучастником, отметил он. Сенатор напомнил, что многие из существующих правил "написаны кровью, это не просто кому-то захотелось". "Это не игрушки, это не просто папа хочет позвонить сыну, а ему злые милиционеры не дают поговорить! В настоящий момент связь с близкими и родственниками для лиц, которые находятся в местах исполнения наказаний, гарантирована, и у них есть эта легальная связь… Если они не нарушают режим, то они вполне могут ей пользоваться. А всё остальное - это орудие преступления", - объяснил парламентарий.
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общество, александр башкин, владимир груздев, россия
Общество, Александр Башкин, Владимир Груздев, Россия
Сенатор поддержал усиление наказания за передачу телефонов в колонии и СИЗО

Сенатор Башкин поддержал усиление наказания за пронос телефонов в колонии и СИЗО

© Фото : Unsplash/Ahmet DemiroğluКолючая проволка
Колючая проволка - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Unsplash/Ahmet Demiroğlu
Колючая проволка. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Законодатели готовы обсуждать ужесточение наказания за пронос телефонов в колонии и СИЗО и усиливать эту ответственность, пока такие нарушения продолжаются, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев ранее сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об ужесточении наказания за передачу в СИЗО и колонии средств связи: за первую попытку пронести телефон оштрафуют на 50 тысяч рублей, за следующую - лишение свободы до двух лет.
«
"Это преступление (пронос запрещенных вещей - ред.) делается заведомо, осознанно. Это не просто случайное недоразумение, поэтому и отношение такое у государства строгое. Более того, если этого будет недостаточно, то законодатель по предложению правоприменителей будет усиливать и дальше ответственность - до тех пор, пока те, кому ещё невдомек, поймут, что этого делать нельзя", - сказал Башкин.
Он сообщил, что законодатели, ранее определив наказание за данное правонарушение, взяли паузу посмотреть, насколько эффективным оно является. Именно поэтому, добавил политик, усиление ответственности - естественный закономерный исход того, что правонарушители "не поняли, не приняли это предупреждение".
Башкин также упомянул о ситуациях, когда находящиеся в колониях используют мобильные телефоны для того, чтобы "мошенническим путем наносить вред гражданам Российской Федерации". И если телефон - орудие преступления, то того, кто его проносит, это делает соучастником, отметил он.
Сенатор напомнил, что многие из существующих правил "написаны кровью, это не просто кому-то захотелось".
"Это не игрушки, это не просто папа хочет позвонить сыну, а ему злые милиционеры не дают поговорить! В настоящий момент связь с близкими и родственниками для лиц, которые находятся в местах исполнения наказаний, гарантирована, и у них есть эта легальная связь… Если они не нарушают режим, то они вполне могут ей пользоваться. А всё остальное - это орудие преступления", - объяснил парламентарий.
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В России за передачу телефонов в СИЗО будут сажать на два года
Вчера, 11:55
 
ОбществоАлександр БашкинВладимир ГруздевРоссия
 
 
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