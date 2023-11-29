https://ria.ru/20231129/sizo-1912630595.html

Сенатор поддержал усиление наказания за передачу телефонов в колонии и СИЗО

Сенатор поддержал усиление наказания за передачу телефонов в колонии и СИЗО - РИА Новости, 29.11.2023

Сенатор поддержал усиление наказания за передачу телефонов в колонии и СИЗО

Законодатели готовы обсуждать ужесточение наказания за пронос телефонов в колонии и СИЗО и усиливать эту ответственность, пока такие нарушения продолжаются,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:30

2023-11-29T13:30

2023-11-29T13:30

общество

александр башкин

владимир груздев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820164213_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_50643b57fd1aa81f66bb5d4115f095c0.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Законодатели готовы обсуждать ужесточение наказания за пронос телефонов в колонии и СИЗО и усиливать эту ответственность, пока такие нарушения продолжаются, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев ранее сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об ужесточении наказания за передачу в СИЗО и колонии средств связи: за первую попытку пронести телефон оштрафуют на 50 тысяч рублей, за следующую - лишение свободы до двух лет. "Это преступление (пронос запрещенных вещей - ред.) делается заведомо, осознанно. Это не просто случайное недоразумение, поэтому и отношение такое у государства строгое. Более того, если этого будет недостаточно, то законодатель по предложению правоприменителей будет усиливать и дальше ответственность - до тех пор, пока те, кому ещё невдомек, поймут, что этого делать нельзя", - сказал Башкин. Он сообщил, что законодатели, ранее определив наказание за данное правонарушение, взяли паузу посмотреть, насколько эффективным оно является. Именно поэтому, добавил политик, усиление ответственности - естественный закономерный исход того, что правонарушители "не поняли, не приняли это предупреждение". Башкин также упомянул о ситуациях, когда находящиеся в колониях используют мобильные телефоны для того, чтобы "мошенническим путем наносить вред гражданам Российской Федерации". И если телефон - орудие преступления, то того, кто его проносит, это делает соучастником, отметил он. Сенатор напомнил, что многие из существующих правил "написаны кровью, это не просто кому-то захотелось". "Это не игрушки, это не просто папа хочет позвонить сыну, а ему злые милиционеры не дают поговорить! В настоящий момент связь с близкими и родственниками для лиц, которые находятся в местах исполнения наказаний, гарантирована, и у них есть эта легальная связь… Если они не нарушают режим, то они вполне могут ей пользоваться. А всё остальное - это орудие преступления", - объяснил парламентарий.

https://ria.ru/20231129/rf-1912589549.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр башкин, владимир груздев, россия