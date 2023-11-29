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Россия стала 11-ым крупнейшим экспортером шоколада в мире - РИА Новости, 29.11.2023
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06:41 29.11.2023 (обновлено: 09:42 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/shokolad-1912528642.html
Россия стала 11-ым крупнейшим экспортером шоколада в мире
Россия стала 11-ым крупнейшим экспортером шоколада в мире - РИА Новости, 29.11.2023
Россия стала 11-ым крупнейшим экспортером шоколада в мире
Мировым лидером по экспорту шоколада в мире по итогам первых девяти месяцев 2023 года осталась Германия, продав его на 3,84 миллиарда долларов, Россия при этом... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T06:41
2023-11-29T09:42
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мировым лидером по экспорту шоколада в мире по итогам первых девяти месяцев 2023 года осталась Германия, продав его на 3,84 миллиарда долларов, Россия при этом поднялась на 11 место с 535 миллионами долларов, выяснило РИА Новости, опираясь на данные платформы ООН Comtrade, а также данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД, которая поделилась ими с агентством. Главными экспортерами продуктов из какао в этом году стали страны Евросоюза. Список возглавила Германия, которая экспортировала в 2023 году шоколадной продукции на 3,84 миллиарда долларов, что на 13% больше прошлого года. Второе место заняла Бельгия с ростом экспорта на 1%, до 1,77 миллиарда долларов. А Нидерланды вытеснили Польшу с третьего места, нарастив за год экспорт на 18%, до 1,66 миллиарда долларов. Польша, оказавшаяся на четвертом месте, за год нарастила объемы шоколадного экспорта на 10%, до 1,63 миллиарда долларов. Следом идут Канада и Италия с объемами в 1,33 и 1,29 миллиарда долларов соответственно. При этом канадцы нарастили экспорт на 2%, а итальянцы, наоборот, сократили на 7%. Кроме того, в десятку лидеров по экспорту сладости вошли Малайзия - 1,12 миллиарда долларов (рост на 14%), США - 995 миллионов долларов (падение на 13%), Великобритания - 652,5 миллиона долларов (рост на 0,12%) и Швейцария - 643,1 миллиона долларов (рост на 16%). Россия за год поднялась с 12-го места на 11-е, нарастив свою внешнюю торговлю шоколадом в первые девять месяцев этого года на 9%, до более чем 535 миллионов долларов. Всего российского шоколада и шоколадных изделий было экспортировано 170 тысяч тонн. "Эти цифры подтверждают, что экспорт остается одним из ключевых направлений развития российской кондитерской отрасли", - отметили в АСКОНД. Кроме РФ в топ-15 шоколадных экспортеров вошли Турция – 463,5 миллиона долларов (-6,34% год к году), Мексика - 429,5 миллиона долларов (+5,18%), Австрия - 406,6 миллиона долларов (+18,11%) и Испания - 388,6 миллиона долларов (-3,69%). Следом идут Швеция, Ирландия, Чехия, Китай, Словакия, Хорватия, Литва и Венгрия, экспортировавшие в 2023 году продукцию из какао-бобов на суммы от 151 до 319 миллионов долларов. Далее расположились Австралия, Болгария, Дания, Египет, Бразилия, Украина и Сербия - от 94 до 139 миллионов долларов. При этом среди этих стран больше всего нарастили свой экспорт Литва (+64%), Сербия (+39%) и Хорватия (+27%), а сильнее всего сократили - Австралия (-14%), Китай (-10%) и Египет (-9%). Биржевая стоимость какао в середине ноября достигла максимума с 1977 года: стоимость тонны по контрактам к исполнению в декабре 2023 года увеличилась до 4051 доллара. Причина такого удорожания - длящийся два года неурожай в западной Африке, поскольку основные страны производства - Гана и Кот-д'Ивуар - заливает дождями. В результате в мире сохраняется устойчивый дефицит сырья для какао.
https://ria.ru/20231129/kitay-1912525935.html
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россия, польша, китай, оон, экономика
Россия, Польша, Китай, ООН, Экономика
Россия стала 11-ым крупнейшим экспортером шоколада в мире

ФРГ стала крупнейшим экспортером шоколада в мире, Россия поднялась на 11 место

© iStock.com / debrenyШоколадные трюфели
Шоколадные трюфели - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / debreny
Шоколадные трюфели. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мировым лидером по экспорту шоколада в мире по итогам первых девяти месяцев 2023 года осталась Германия, продав его на 3,84 миллиарда долларов, Россия при этом поднялась на 11 место с 535 миллионами долларов, выяснило РИА Новости, опираясь на данные платформы ООН Comtrade, а также данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД, которая поделилась ими с агентством.
Главными экспортерами продуктов из какао в этом году стали страны Евросоюза. Список возглавила Германия, которая экспортировала в 2023 году шоколадной продукции на 3,84 миллиарда долларов, что на 13% больше прошлого года. Второе место заняла Бельгия с ростом экспорта на 1%, до 1,77 миллиарда долларов. А Нидерланды вытеснили Польшу с третьего места, нарастив за год экспорт на 18%, до 1,66 миллиарда долларов.
© ИнфографикаТоп-20 мировых лидеров шоколадного экспорта в 2023 году
Топ-20 мировых лидеров шоколадного экспорта в 2023 году
© Инфографика
Топ-20 мировых лидеров шоколадного экспорта в 2023 году
Польша, оказавшаяся на четвертом месте, за год нарастила объемы шоколадного экспорта на 10%, до 1,63 миллиарда долларов. Следом идут Канада и Италия с объемами в 1,33 и 1,29 миллиарда долларов соответственно. При этом канадцы нарастили экспорт на 2%, а итальянцы, наоборот, сократили на 7%. Кроме того, в десятку лидеров по экспорту сладости вошли Малайзия - 1,12 миллиарда долларов (рост на 14%), США - 995 миллионов долларов (падение на 13%), Великобритания - 652,5 миллиона долларов (рост на 0,12%) и Швейцария - 643,1 миллиона долларов (рост на 16%).
Россия за год поднялась с 12-го места на 11-е, нарастив свою внешнюю торговлю шоколадом в первые девять месяцев этого года на 9%, до более чем 535 миллионов долларов. Всего российского шоколада и шоколадных изделий было экспортировано 170 тысяч тонн. "Эти цифры подтверждают, что экспорт остается одним из ключевых направлений развития российской кондитерской отрасли", - отметили в АСКОНД.
Кроме РФ в топ-15 шоколадных экспортеров вошли Турция – 463,5 миллиона долларов (-6,34% год к году), Мексика - 429,5 миллиона долларов (+5,18%), Австрия - 406,6 миллиона долларов (+18,11%) и Испания - 388,6 миллиона долларов (-3,69%).
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Следом идут Швеция, Ирландия, Чехия, Китай, Словакия, Хорватия, Литва и Венгрия, экспортировавшие в 2023 году продукцию из какао-бобов на суммы от 151 до 319 миллионов долларов. Далее расположились Австралия, Болгария, Дания, Египет, Бразилия, Украина и Сербия - от 94 до 139 миллионов долларов. При этом среди этих стран больше всего нарастили свой экспорт Литва (+64%), Сербия (+39%) и Хорватия (+27%), а сильнее всего сократили - Австралия (-14%), Китай (-10%) и Египет (-9%).
Биржевая стоимость какао в середине ноября достигла максимума с 1977 года: стоимость тонны по контрактам к исполнению в декабре 2023 года увеличилась до 4051 доллара. Причина такого удорожания - длящийся два года неурожай в западной Африке, поскольку основные страны производства - Гана и Кот-д'Ивуар - заливает дождями. В результате в мире сохраняется устойчивый дефицит сырья для какао.
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