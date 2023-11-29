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Умер киновед Андрей Шемякин - РИА Новости, 29.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:33 29.11.2023 (обновлено: 13:34 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/shemyakin-1912631327.html
Умер киновед Андрей Шемякин
Умер киновед Андрей Шемякин - РИА Новости, 29.11.2023
Умер киновед Андрей Шемякин
Киновед, культуролог, автор и ведущий телепрограмм Андрей Шемякин ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:33
2023-11-29T13:34
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Киновед, культуролог, автор и ведущий телепрограмм Андрей Шемякин ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов. "Да, это так, прощание пройдет в пятницу в 11.00 в Доме кино", - сказала собеседница агентства. Причиной смерти, по ее словам, стали последствия болезни. Шемякин родился в1955 году, окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ. В 1981-1989 годах, после очной аспирантуры, работал младшим научным сотрудником Института Мировой литературы имени Горького АН СССР. С 1989 года стал старшим, а с 2000 года - ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства. В 2011-2015 годах - президент Гильдии киноведов и кинокритиков России. В течение многих лет Шемякин был автором и ведущим телепередачи "Документальный экран".
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ссср, россия, дом кино
СССР, Россия, Дом кино, Культура
Умер киновед Андрей Шемякин

Киновед Андрей Шемякин умер на 69-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКинокритик Андрей Шемякин
Кинокритик Андрей Шемякин - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Кинокритик Андрей Шемякин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Киновед, культуролог, автор и ведущий телепрограмм Андрей Шемякин ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов.
«
"Да, это так, прощание пройдет в пятницу в 11.00 в Доме кино", - сказала собеседница агентства. Причиной смерти, по ее словам, стали последствия болезни.
Шемякин родился в1955 году, окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ. В 1981-1989 годах, после очной аспирантуры, работал младшим научным сотрудником Института Мировой литературы имени Горького АН СССР. С 1989 года стал старшим, а с 2000 года - ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства. В 2011-2015 годах - президент Гильдии киноведов и кинокритиков России. В течение многих лет Шемякин был автором и ведущим телепередачи "Документальный экран".
 
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