https://ria.ru/20231129/shemyakin-1912631327.html

Умер киновед Андрей Шемякин

Умер киновед Андрей Шемякин - РИА Новости, 29.11.2023

Умер киновед Андрей Шемякин

Киновед, культуролог, автор и ведущий телепрограмм Андрей Шемякин ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:33

2023-11-29T13:33

2023-11-29T13:34

ссср

россия

дом кино

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/43307/10/433071048_0:213:2799:1787_1920x0_80_0_0_ef112b53ea4b4bddc65ec7feb0b8bd23.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Киновед, культуролог, автор и ведущий телепрограмм Андрей Шемякин ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов. "Да, это так, прощание пройдет в пятницу в 11.00 в Доме кино", - сказала собеседница агентства. Причиной смерти, по ее словам, стали последствия болезни. Шемякин родился в1955 году, окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ. В 1981-1989 годах, после очной аспирантуры, работал младшим научным сотрудником Института Мировой литературы имени Горького АН СССР. С 1989 года стал старшим, а с 2000 года - ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства. В 2011-2015 годах - президент Гильдии киноведов и кинокритиков России. В течение многих лет Шемякин был автором и ведущим телепередачи "Документальный экран".

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, россия, дом кино