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Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Пумпянского - РИА Новости, 29.11.2023
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14:01 29.11.2023 (обновлено: 19:33 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/sanktsii-1912640488.html
Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Пумпянского
Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Пумпянского - РИА Новости, 29.11.2023
Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Пумпянского
Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Евросоюза сына российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:01
2023-11-29T19:33
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Евросоюза сына российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского Александра, следует из решения, опубликованного на сайте суда.В соответствии с решением суда, Совет ЕС не предоставил достаточно конкретных и последовательных доказательств, подтверждающих причастность Александра Пумпянского к "действиям, угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Суд отказал Пумпянскому в возмещении морального ущерба в размере 100 тысяч евро. Пи этом суд постановил, что Совет ЕС должен оплатить как собственные судебные издержки, так и судебные издержки господина Пумпянского. Еврокомиссия, участвовавшая на стороне Совета, также должна оплатить собственные судебные расходы.Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС теперь затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на въезд в Евросоюз и пересечение территории ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230803/sanktsii-1888055738.html
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евросоюз, в мире
Евросоюз, В мире
Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Пумпянского

Суд постановил исключить из санкционного списка Евросоюза Александра Пумпянского

© Фото : СКБ-БанкАлександр Пумпянский
Александр Пумпянский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : СКБ-Банк
Александр Пумпянский. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Евросоюза сына российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского Александра, следует из решения, опубликованного на сайте суда.
В соответствии с решением суда, Совет ЕС не предоставил достаточно конкретных и последовательных доказательств, подтверждающих причастность Александра Пумпянского к "действиям, угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
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3 августа, 19:29
Суд отказал Пумпянскому в возмещении морального ущерба в размере 100 тысяч евро. Пи этом суд постановил, что Совет ЕС должен оплатить как собственные судебные издержки, так и судебные издержки господина Пумпянского. Еврокомиссия, участвовавшая на стороне Совета, также должна оплатить собственные судебные расходы.
Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС теперь затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на въезд в Евросоюз и пересечение территории ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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12 сентября, 15:19
 
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