https://ria.ru/20231129/sanktsii-1912640488.html

Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Пумпянского

Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Пумпянского - РИА Новости, 29.11.2023

Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Пумпянского

Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Евросоюза сына российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:01

2023-11-29T14:01

2023-11-29T19:33

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка Евросоюза сына российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского Александра, следует из решения, опубликованного на сайте суда.В соответствии с решением суда, Совет ЕС не предоставил достаточно конкретных и последовательных доказательств, подтверждающих причастность Александра Пумпянского к "действиям, угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Суд отказал Пумпянскому в возмещении морального ущерба в размере 100 тысяч евро. Пи этом суд постановил, что Совет ЕС должен оплатить как собственные судебные издержки, так и судебные издержки господина Пумпянского. Еврокомиссия, участвовавшая на стороне Совета, также должна оплатить собственные судебные расходы.Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС теперь затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на въезд в Евросоюз и пересечение территории ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230803/sanktsii-1888055738.html

https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895855994.html

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