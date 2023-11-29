https://ria.ru/20231129/sanktsii-1912573705.html

МИД России пригрозил Молдавии ответом на присоединение к санкциям

МИД России пригрозил Молдавии ответом на присоединение к санкциям - РИА Новости, 29.11.2023

МИД России пригрозил Молдавии ответом на присоединение к санкциям

Россия ответит на решение властей Молдавии присоединиться к санкциям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:06

2023-11-29T11:06

2023-11-29T14:27

россия

молдавия

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мария захарова

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия ответит на решение властей Молдавии присоединиться к санкциям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется", — заявила она.О том, что Молдавия присоединилась к четырем пакетам санкций против России, 15 ноября сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску. Он добавил, что власти страны изучают возможность поддержать и другие антироссийские меры и рассматривают, как это повлияет на экономику.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после того, как президентом республики в конце 2020 года стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Молдавия стремится стать недружественной страной для России. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию контактов и межрегиональных связей.

https://ria.ru/20231120/posol-1910648595.html

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россия, молдавия, в мире, мария захарова