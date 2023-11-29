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МИД России пригрозил Молдавии ответом на присоединение к санкциям - РИА Новости, 29.11.2023
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11:06 29.11.2023 (обновлено: 14:27 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/sanktsii-1912573705.html
МИД России пригрозил Молдавии ответом на присоединение к санкциям
МИД России пригрозил Молдавии ответом на присоединение к санкциям - РИА Новости, 29.11.2023
МИД России пригрозил Молдавии ответом на присоединение к санкциям
Россия ответит на решение властей Молдавии присоединиться к санкциям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:06
2023-11-29T14:27
россия
молдавия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия ответит на решение властей Молдавии присоединиться к санкциям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.&quot;Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется&quot;, — заявила она.О том, что Молдавия присоединилась к четырем пакетам санкций против России, 15 ноября сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску. Он добавил, что власти страны изучают возможность поддержать и другие антироссийские меры и рассматривают, как это повлияет на экономику.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после того, как президентом республики в конце 2020 года стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Молдавия стремится стать недружественной страной для России. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию контактов и межрегиональных связей.
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россия, молдавия, в мире, мария захарова
Россия, Молдавия, В мире, Мария Захарова
МИД России пригрозил Молдавии ответом на присоединение к санкциям

Захарова пригрозила ответом на присоединение Молдавии к санкциям против России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия ответит на решение властей Молдавии присоединиться к санкциям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«

"Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется", — заявила она.

О том, что Молдавия присоединилась к четырем пакетам санкций против России, 15 ноября сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску. Он добавил, что власти страны изучают возможность поддержать и другие антироссийские меры и рассматривают, как это повлияет на экономику.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после того, как президентом республики в конце 2020 года стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Молдавия стремится стать недружественной страной для России. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию контактов и межрегиональных связей.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии
20 ноября, 18:32
 
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