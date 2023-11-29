https://ria.ru/20231129/rys-1912568975.html

В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь

В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь - РИА Новости, 29.11.2023

В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь

Обессилевшая рысь вышла прямо к домам в Енисейске на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:54

2023-11-29T10:54

2023-11-29T10:54

происшествия

красноярский край

енисейск

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Обессилевшая рысь вышла прямо к домам в Енисейске на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. "Прямо сейчас полицейские Енисейска охраняют обессилевшую рысь, вышедшую за помощью к людям в черту города", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что сообщение о диком животном на улице Бабушкина поступило от местного жителя. В полиции оповестили о случившемся центр охраны дикой природы "Инстинкт", специалисты которого выехали из Красноярска. На видео, предоставленном полицией, видно, как животное свернулось на земле. В непосредственной близости от рыси находятся люди, но она не убегает.

https://ria.ru/20231107/rys-1907849520.html

красноярский край

енисейск

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, енисейск, красноярск