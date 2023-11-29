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В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь - РИА Новости, 29.11.2023
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10:54 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/rys-1912568975.html
В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь
В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь - РИА Новости, 29.11.2023
В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь
Обессилевшая рысь вышла прямо к домам в Енисейске на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:54
2023-11-29T10:54
происшествия
красноярский край
енисейск
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Обессилевшая рысь вышла прямо к домам в Енисейске на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. "Прямо сейчас полицейские Енисейска охраняют обессилевшую рысь, вышедшую за помощью к людям в черту города", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что сообщение о диком животном на улице Бабушкина поступило от местного жителя. В полиции оповестили о случившемся центр охраны дикой природы "Инстинкт", специалисты которого выехали из Красноярска. На видео, предоставленном полицией, видно, как животное свернулось на земле. В непосредственной близости от рыси находятся люди, но она не убегает.
https://ria.ru/20231107/rys-1907849520.html
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происшествия, красноярский край, енисейск, красноярск
Происшествия, Красноярский край, Енисейск, Красноярск
В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь

В Енисейске обессилевшая рысь вышла к людям в черте города

© Фото : МВД 24/TelegramРысь, вышедшая за помощью к людям в Енисейске
Рысь, вышедшая за помощью к людям в Енисейске - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : МВД 24/Telegram
Рысь, вышедшая за помощью к людям в Енисейске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Обессилевшая рысь вышла прямо к домам в Енисейске на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.
«
"Прямо сейчас полицейские Енисейска охраняют обессилевшую рысь, вышедшую за помощью к людям в черту города", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сообщение о диком животном на улице Бабушкина поступило от местного жителя. В полиции оповестили о случившемся центр охраны дикой природы "Инстинкт", специалисты которого выехали из Красноярска.
На видео, предоставленном полицией, видно, как животное свернулось на земле. В непосредственной близости от рыси находятся люди, но она не убегает.
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ПроисшествияКрасноярский крайЕнисейскКрасноярск
 
 
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