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В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь
В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь - РИА Новости, 29.11.2023
В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь
Обессилевшая рысь вышла прямо к домам в Енисейске на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:54
2023-11-29T10:54
2023-11-29T10:54
происшествия
красноярский край
енисейск
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Обессилевшая рысь вышла прямо к домам в Енисейске на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. "Прямо сейчас полицейские Енисейска охраняют обессилевшую рысь, вышедшую за помощью к людям в черту города", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что сообщение о диком животном на улице Бабушкина поступило от местного жителя. В полиции оповестили о случившемся центр охраны дикой природы "Инстинкт", специалисты которого выехали из Красноярска. На видео, предоставленном полицией, видно, как животное свернулось на земле. В непосредственной близости от рыси находятся люди, но она не убегает.
https://ria.ru/20231107/rys-1907849520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, енисейск, красноярск
Происшествия, Красноярский край, Енисейск, Красноярск
В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь
В Енисейске обессилевшая рысь вышла к людям в черте города