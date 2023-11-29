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Всех четверых рыбаков, пропавших на Байкале, нашли живыми - РИА Новости, 29.11.2023
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13:16 29.11.2023 (обновлено: 13:21 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/rybaki-1912625899.html
Всех четверых рыбаков, пропавших на Байкале, нашли живыми
Всех четверых рыбаков, пропавших на Байкале, нашли живыми - РИА Новости, 29.11.2023
Всех четверых рыбаков, пропавших на Байкале, нашли живыми
Четверо рыбаков, ещё в воскресенье пропавших на катере на Байкале, найдены живыми, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС)... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:16
2023-11-29T13:21
байкал
происшествия
баргузинский район
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УЛАН-УДЭ, 29 ноя – РИА Новости. Четверо рыбаков, ещё в воскресенье пропавших на катере на Байкале, найдены живыми, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Баргузинского района Бурятии.На Байкале в 5 километрах от полуострова Святой Нос Баргузинского района 26 ноября сломался катер с четырьмя рыбаками на борту. Предположительно, они направлялись на Ушканьи острова для ловли рыбы. В это время на озере были шквалистый ветер до 15 метров в секунду, заряды снега, большая волна. Связи с рыбаками не было. На место происшествия пытался добраться катер со спасателями. Также был запланирован вылет борта Ми-8, однако из-за штормовой погоды спасательные операции были приостановлены. Позже в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что спасатели засекли сигнал от мобильного телефона и направились к пострадавшим на катерах и аэролодках с иркутской и бурятской сторон. Позже к ним вылетел вертолет Ми-8."Рыбаки найдены. Больше никакой информации на данный момент нет", - сообщил собеседник агентства.
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байкал
баргузинский район
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байкал, происшествия, баргузинский район
Байкал, Происшествия, Баргузинский район
Всех четверых рыбаков, пропавших на Байкале, нашли живыми

Всех четверых рыбаков, пропавших на катере на Байкале 4 дня назад, нашли живыми

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УЛАН-УДЭ, 29 ноя – РИА Новости. Четверо рыбаков, ещё в воскресенье пропавших на катере на Байкале, найдены живыми, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Баргузинского района Бурятии.
На Байкале в 5 километрах от полуострова Святой Нос Баргузинского района 26 ноября сломался катер с четырьмя рыбаками на борту. Предположительно, они направлялись на Ушканьи острова для ловли рыбы. В это время на озере были шквалистый ветер до 15 метров в секунду, заряды снега, большая волна. Связи с рыбаками не было. На место происшествия пытался добраться катер со спасателями. Также был запланирован вылет борта Ми-8, однако из-за штормовой погоды спасательные операции были приостановлены. Позже в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что спасатели засекли сигнал от мобильного телефона и направились к пострадавшим на катерах и аэролодках с иркутской и бурятской сторон. Позже к ним вылетел вертолет Ми-8.
"Рыбаки найдены. Больше никакой информации на данный момент нет", - сообщил собеседник агентства.
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БайкалПроисшествияБаргузинский район
 
 
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