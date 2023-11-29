https://ria.ru/20231129/rybaki-1912625899.html

Всех четверых рыбаков, пропавших на Байкале, нашли живыми

Всех четверых рыбаков, пропавших на Байкале, нашли живыми - РИА Новости, 29.11.2023

Всех четверых рыбаков, пропавших на Байкале, нашли живыми

Четверо рыбаков, ещё в воскресенье пропавших на катере на Байкале, найдены живыми, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС)... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:16

2023-11-29T13:16

2023-11-29T13:21

байкал

происшествия

баргузинский район

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УЛАН-УДЭ, 29 ноя – РИА Новости. Четверо рыбаков, ещё в воскресенье пропавших на катере на Байкале, найдены живыми, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Баргузинского района Бурятии.На Байкале в 5 километрах от полуострова Святой Нос Баргузинского района 26 ноября сломался катер с четырьмя рыбаками на борту. Предположительно, они направлялись на Ушканьи острова для ловли рыбы. В это время на озере были шквалистый ветер до 15 метров в секунду, заряды снега, большая волна. Связи с рыбаками не было. На место происшествия пытался добраться катер со спасателями. Также был запланирован вылет борта Ми-8, однако из-за штормовой погоды спасательные операции были приостановлены. Позже в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что спасатели засекли сигнал от мобильного телефона и направились к пострадавшим на катерах и аэролодках с иркутской и бурятской сторон. Позже к ним вылетел вертолет Ми-8."Рыбаки найдены. Больше никакой информации на данный момент нет", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230907/rybaki-1894824420.html

байкал

баргузинский район

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байкал, происшествия, баргузинский район