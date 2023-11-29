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Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции находится в розыске
Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции находится в розыске - РИА Новости, 29.11.2023
Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции находится в розыске
Подозреваемый в МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в РФ, следует из базы РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:21
2023-11-29T10:21
2023-11-29T10:27
турция
россия
литва
происшествия
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Подозреваемый в МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в РФ, следует из базы розыска МВД."Андрей Куслевич, 23.1.1977. Литовец. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: он же Кушлевич", - сообщается в ведомственной базе розыска.По данным турецких телеканалов, завернутые в простыни и связанные веревкой тела Ирины Двизовой и ее дочери нашли в турецком курортном районе Бодрум, где они проживали; в убийстве подозревается бывший супруг женщины.Как выяснило РИА Новости, Двизова пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав. Ее первым супругом был бывший депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили, скончавшийся в 2011 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, литва, происшествия
Турция, Россия, Литва, Происшествия
Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции находится в розыске
Подозреваемый в убийстве матери и дочери в Бодруме Кушлевич находится в розыске
Подозреваемый в МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в РФ, следует из базы розыска МВД.
"Андрей Куслевич, 23.1.1977. Литовец. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: он же Кушлевич", - сообщается в ведомственной базе розыска.
По данным турецких телеканалов, завернутые в простыни и связанные веревкой тела Ирины Двизовой и ее дочери нашли в турецком курортном районе Бодрум, где они проживали; в убийстве подозревается бывший супруг женщины.
Как выяснило РИА Новости, Двизова пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав. Ее первым супругом был бывший депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили, скончавшийся в 2011 году.