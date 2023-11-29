https://ria.ru/20231129/rozysk-1912554748.html

Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции находится в розыске

Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции находится в розыске - РИА Новости, 29.11.2023

Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции находится в розыске

Подозреваемый в МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в РФ, следует из базы РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:21

2023-11-29T10:21

2023-11-29T10:27

турция

россия

литва

происшествия

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Подозреваемый в МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в РФ, следует из базы розыска МВД."Андрей Куслевич, 23.1.1977. Литовец. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: он же Кушлевич", - сообщается в ведомственной базе розыска.По данным турецких телеканалов, завернутые в простыни и связанные веревкой тела Ирины Двизовой и ее дочери нашли в турецком курортном районе Бодрум, где они проживали; в убийстве подозревается бывший супруг женщины.Как выяснило РИА Новости, Двизова пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав. Ее первым супругом был бывший депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили, скончавшийся в 2011 году.

турция

россия

литва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, литва, происшествия