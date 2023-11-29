https://ria.ru/20231129/rossiyanka-1912555131.html

Стали известны подробности об убитой в Турции россиянке

Стали известны подробности об убитой в Турции россиянке - РИА Новости, 29.11.2023

Стали известны подробности об убитой в Турции россиянке

Убитая в Турции вместе с дочерью россиянка Ирина Двизова пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав, выяснило РИА Новости, изучив базу... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:23

2023-11-29T10:23

2023-11-29T10:37

турция

норильск

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Убитая в Турции вместе с дочерью россиянка Ирина Двизова пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав, выяснило РИА Новости, изучив базу судебных данных. Решение суда, подробности которого не оглашаются, вступило в силу в июне текущего года. По данным турецких телеканалов, завернутые в простыни и связанные веревкой тела Ирины Двизовой и ее дочери нашли в турецком курортном районе Бодрум, где они проживали; в убийстве подозревается бывший супруг женщины. Как выяснило РИА Новости, первым супругом Двизовой был бывший депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили. Он скончался в 2011 году.

https://ria.ru/20231129/rozysk-1912554748.html

турция

норильск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, норильск, общество