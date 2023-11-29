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Стали известны подробности об убитой в Турции россиянке - РИА Новости, 29.11.2023
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10:23 29.11.2023 (обновлено: 10:37 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/rossiyanka-1912555131.html
Стали известны подробности об убитой в Турции россиянке
Стали известны подробности об убитой в Турции россиянке - РИА Новости, 29.11.2023
Стали известны подробности об убитой в Турции россиянке
Убитая в Турции вместе с дочерью россиянка Ирина Двизова пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав, выяснило РИА Новости, изучив базу... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:23
2023-11-29T10:37
турция
норильск
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Убитая в Турции вместе с дочерью россиянка Ирина Двизова пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав, выяснило РИА Новости, изучив базу судебных данных. Решение суда, подробности которого не оглашаются, вступило в силу в июне текущего года. По данным турецких телеканалов, завернутые в простыни и связанные веревкой тела Ирины Двизовой и ее дочери нашли в турецком курортном районе Бодрум, где они проживали; в убийстве подозревается бывший супруг женщины. Как выяснило РИА Новости, первым супругом Двизовой был бывший депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили. Он скончался в 2011 году.
https://ria.ru/20231129/rozysk-1912554748.html
турция
норильск
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турция, норильск, общество
Турция, Норильск, Общество
Стали известны подробности об убитой в Турции россиянке

Убитая в Турции россиянка Двизова пыталась лишить экс-супруга родительских прав

Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Убитая в Турции вместе с дочерью россиянка Ирина Двизова пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав, выяснило РИА Новости, изучив базу судебных данных.
Решение суда, подробности которого не оглашаются, вступило в силу в июне текущего года.
По данным турецких телеканалов, завернутые в простыни и связанные веревкой тела Ирины Двизовой и ее дочери нашли в турецком курортном районе Бодрум, где они проживали; в убийстве подозревается бывший супруг женщины.
Как выяснило РИА Новости, первым супругом Двизовой был бывший депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили. Он скончался в 2011 году.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции находится в розыске
10:21
 
ТурцияНорильскОбщество
 
 
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