https://ria.ru/20231129/rf-1912589549.html

В России за передачу телефонов в СИЗО будут сажать на два года

В России за передачу телефонов в СИЗО будут сажать на два года - РИА Новости, 29.11.2023

В России за передачу телефонов в СИЗО будут сажать на два года

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об ужесточении наказания за передачу в СИЗО и колонии средств связи: за первую... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:55

2023-11-29T11:55

2023-11-29T11:55

общество

россия

владимир груздев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об ужесточении наказания за передачу в СИЗО и колонии средств связи: за первую попытку пронести телефон оштрафуют на 50 тысяч рублей, за следующую - лишение свободы до двух лет, сообщил РИА Новости член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. "В первый раз человек, совершивший подобное нарушение, привлекается к административной ответственности. За совершение указанного деяний во второй и последующие разы, согласно предложению, лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы", – сказал Груздев. Он подчеркнул, что в последние годы фиксируется рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий - те же телефонные мошенничества. "В подавляющем большинстве случаев речь идет о преступлениях имущественного характера, направленных на завладение средствами и имуществом граждан, в основном с банковских счетов. Важно отметить, что практически каждое второе ИT-преступление совершается путем использования средств мобильной связи", – пояснил председатель правления АЮР. В АЮР сослались на данные МВД, что значительная доля телефонных мошенничеств совершается из колоний и СИЗО. Несмотря на установленный запрет пользования средствами мобильной связи во всех учреждениях УИС, их нелегальный оборот продолжает возрастать. По данным ФСИН России, в учреждениях УИС в 2022 году изъято более 24,6 тысячи мобильников. За передачу или попытку передачи заключенным гаджетов в минувшем году было задержано 1,4 тысячи человек. Нелегальный оборот средств сотовой связи в исправительных учреждениях и следственных изоляторах представляет "исключительную общественную опасность и напрямую влияет на состояние преступности", отметили в АЮР. Помимо мошенничеств, заключенные используют мобильники и для других преступлений: координации сообщников, находящихся на свободе, давления на участников уголовного судопроизводства и так далее. Как указали в АЮР, через лицевые счета сим-карт, находящихся у заключенных, происходит обращение безналичных денежных средств, за счет которых пополняется теневая касса криминального сообщества. "Принятие предлагаемого законопроекта станет еще одним существенным звеном в комплексе законодательных и оперативно-профилактических мер, направленных на противодействие преступности в сфере ИT-технологий. Сейчас инициатива готовится в Госдуме ко второму чтению. Правительство предлагает внести в проект небольшие коррективы", – отметил Груздев.

https://ria.ru/20231128/lavlentsev-1912306257.html

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общество, россия, владимир груздев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф