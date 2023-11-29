https://ria.ru/20231129/rf-1912546187.html

Генконсульство в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме

Генконсульство в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме - РИА Новости, 29.11.2023

Генконсульство в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме

Генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с правоохранительными органами Турции в связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок, говорится в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:45

2023-11-29T09:45

2023-11-29T10:40

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анталья (провинция)

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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с правоохранительными органами Турции в связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок, говорится в поступившем РИА Новости заявлении диппредставительства.Как ранее передавал телеканал Haberturk, тела двух человек "русской национальности" нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. В ходе осмотра медицинскими бригадами установлено, что одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. По данным телеканала Kent TV, убитые - проживавшая в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, а вероятным подозреваемым является бывший супруг женщины."В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации. По получении необходимых сведений генконсульством будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231129/bodrum-1912540629.html

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в мире, россия, бодрум, анталья (провинция)