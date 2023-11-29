Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 29.11.2023 (обновлено: 10:40 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/rf-1912546187.html
Генконсульство в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме
Генконсульство в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме - РИА Новости, 29.11.2023
Генконсульство в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме
Генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с правоохранительными органами Турции в связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок, говорится в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:45
2023-11-29T10:40
в мире
россия
бодрум
анталья (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912558370_0:532:1080:1140_1920x0_80_0_0_867139be135bcdda908ebbc42b4e176f.jpg
АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с правоохранительными органами Турции в связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок, говорится в поступившем РИА Новости заявлении диппредставительства.Как ранее передавал телеканал Haberturk, тела двух человек "русской национальности" нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. В ходе осмотра медицинскими бригадами установлено, что одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. По данным телеканала Kent TV, убитые - проживавшая в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, а вероятным подозреваемым является бывший супруг женщины."В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации. По получении необходимых сведений генконсульством будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231129/bodrum-1912540629.html
россия
бодрум
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912558370_0:270:1080:1080_1920x0_80_0_0_d84eb0c5e1e836e42e9be882b033dccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бодрум, анталья (провинция)
В мире, Россия, Бодрум, Анталья (провинция)
Генконсульство в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме

Генконсульство РФ прокомментировало сообщение об убийстве 2 россиянок в Бодруме

© Фото : Ирина ДвизоваИрина Двизова
Ирина Двизова - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Ирина Двизова
Ирина Двизова. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с правоохранительными органами Турции в связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок, говорится в поступившем РИА Новости заявлении диппредставительства.
Как ранее передавал телеканал Haberturk, тела двух человек "русской национальности" нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. В ходе осмотра медицинскими бригадами установлено, что одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. По данным телеканала Kent TV, убитые - проживавшая в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, а вероятным подозреваемым является бывший супруг женщины.
«
"В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации. По получении необходимых сведений генконсульством будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации", - говорится в заявлении.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Экс-супруга заподозрили в убийстве женщины и ребенка в Бодруме, пишут СМИ
09:11
 
В миреРоссияБодрумАнталья (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала