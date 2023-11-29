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В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов - РИА Новости, 29.11.2023
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Туризм
 
23:03 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/reys-1912776966.html
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов - РИА Новости, 29.11.2023
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще шесть отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:03
2023-11-29T23:03
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще шесть отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". По информации на 22.47 мск, во "Внуково" задержаны пять рейсов и три отменены, в "Домодедово" задержаны семь рейсов и один отменен, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны и два отменены. Раннее в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что снег, метель, порывистый ветер и температура до минус 5 градусов ожидаются в Москве.
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москва, евгений тишковец, общество
Туризм, Москва, Евгений Тишковец, Общество
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали 17 рейсов и отменили еще шесть

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры подходят к стойкам регистрации в аэропорту Внуково
Пассажиры подходят к стойкам регистрации в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пассажиры подходят к стойкам регистрации в аэропорту Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще шесть отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 22.47 мск, во "Внуково" задержаны пять рейсов и три отменены, в "Домодедово" задержаны семь рейсов и один отменен, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны и два отменены.
Раннее в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что снег, метель, порывистый ветер и температура до минус 5 градусов ожидаются в Москве.
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