https://ria.ru/20231129/reys-1912776966.html

В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов - РИА Новости, 29.11.2023

В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов

По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще шесть отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T23:03

2023-11-29T23:03

2023-11-29T23:03

туризм

москва

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 17 авиарейсов задержаны и еще шесть отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". По информации на 22.47 мск, во "Внуково" задержаны пять рейсов и три отменены, в "Домодедово" задержаны семь рейсов и один отменен, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны и два отменены. Раннее в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что снег, метель, порывистый ветер и температура до минус 5 градусов ожидаются в Москве.

https://ria.ru/20231129/arenda-1912409765.html

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москва, евгений тишковец, общество