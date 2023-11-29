Рейтинг@Mail.ru
Глава РЭЦ назвала 7 ключевых трендов мировой экономики нового времени - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/rets-1912703527.html
Глава РЭЦ назвала 7 ключевых трендов мировой экономики нового времени
Глава РЭЦ назвала 7 ключевых трендов мировой экономики нового времени - РИА Новости, 29.11.2023
Глава РЭЦ назвала 7 ключевых трендов мировой экономики нового времени
Рост значения развивающихся стран, агрессивная политика сдерживания, фактор силы и критическая долговая нагрузка входят в число ключевых трендов мировой... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:31
2023-11-29T17:31
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912704178_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_d47d299bd2d9aaabbd1b1af91faee9f7.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рост значения развивающихся стран, агрессивная политика сдерживания, фактор силы и критическая долговая нагрузка входят в число ключевых трендов мировой экономики третьего тысячелетия, об этих и других тенденциях рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарном заседании Международного форума-выставки "Российский промышленник", которое состоялось в среду в Санкт-Петербурге."Промышленный экспорт значительно пострадал от внешних ограничений, но сейчас происходит замена разорванных цепочек, восстанавливается производство, предприятия переориентируются на рынки дружественных стран. Восстановление роста экспорта - ярко выраженная тенденция, но нам предстоит пройти еще большой путь. И не видя, где мы находимся в мировой торговле, нельзя принимать верные решения", - сказала Никишина.Она, в частности, подчеркнула рост веса развивающихся рынков в мировой торговле. По ее словам, политика протекционизма, которая направлена на сдерживание роста развивающихся стран и порой является "истеричной", приводит к переформированию экономических взаимоотношений стран, "межблоковой перестройке" на мировой арене.Никишина отметила, что в современном мире появляются новые правила игры, сопряженные с понятием "сила" в широком смысле - от юридической силы до военной. Военные конфликты, в частности, являются отражением политики экономического сдерживания.Следующий тренд - приближающийся к критическому уровню рост долговой нагрузки многих стран перед ограниченным кругом государств. Это свидетельствует об их уязвимости и зависимости, которые лишают их суверенитета и позволяют влиять на процесс принятия внутренних решений.Кроме того, по мнению главы РЭЦ, рост долговой нагрузки стран при одновременном стремлении к экономическому росту - важный тренд и серьезный вызов, который приводит к многополярности и формированию блоков нового уровня, которые формируются объективно - из экономических интересов.Еще одним трендом мировой экономики является зависимость от инвестиций в условиях отсутствия гарантий их защиты. Никишина подчеркнула, что российскому бизнесу нужно это учитывать и инвестировать прежде всего в своё развитие и собственную экономику.Наконец, последний тренд, по мнению главы центра, - использование технологий в целях устойчивого развития и закрепления лидерских позиций на рынках. В этой связи Россия должна вкладывать в развитие собственных технологий, формировать центры технологических компетенций и выстраивать кооперацию с зарубежными партнерами, усиливая свою технологическую независимость.
https://ria.ru/20231129/rets-1912654877.html
https://ria.ru/20231128/sotrudnichestvo_tadzhikistan-1912465392.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912704178_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0a0c29d04eceaf4d77beb8accf2d5e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Глава РЭЦ назвала 7 ключевых трендов мировой экономики нового времени

© РИА Новости / Александр ГальперинГенеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки Российский промышленник в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рост значения развивающихся стран, агрессивная политика сдерживания, фактор силы и критическая долговая нагрузка входят в число ключевых трендов мировой экономики третьего тысячелетия, об этих и других тенденциях рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарном заседании Международного форума-выставки "Российский промышленник", которое состоялось в среду в Санкт-Петербурге.
"Промышленный экспорт значительно пострадал от внешних ограничений, но сейчас происходит замена разорванных цепочек, восстанавливается производство, предприятия переориентируются на рынки дружественных стран. Восстановление роста экспорта - ярко выраженная тенденция, но нам предстоит пройти еще большой путь. И не видя, где мы находимся в мировой торговле, нельзя принимать верные решения", - сказала Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
РЭЦ: в 2024 году экспортные стратегии разработают во всех регионах России
Вчера, 14:51
Она, в частности, подчеркнула рост веса развивающихся рынков в мировой торговле. По ее словам, политика протекционизма, которая направлена на сдерживание роста развивающихся стран и порой является "истеричной", приводит к переформированию экономических взаимоотношений стран, "межблоковой перестройке" на мировой арене.
Никишина отметила, что в современном мире появляются новые правила игры, сопряженные с понятием "сила" в широком смысле - от юридической силы до военной. Военные конфликты, в частности, являются отражением политики экономического сдерживания.
Следующий тренд - приближающийся к критическому уровню рост долговой нагрузки многих стран перед ограниченным кругом государств. Это свидетельствует об их уязвимости и зависимости, которые лишают их суверенитета и позволяют влиять на процесс принятия внутренних решений.
Кроме того, по мнению главы РЭЦ, рост долговой нагрузки стран при одновременном стремлении к экономическому росту - важный тренд и серьезный вызов, который приводит к многополярности и формированию блоков нового уровня, которые формируются объективно - из экономических интересов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Группа РЭЦ расширяет сотрудничество с Таджикистаном
28 ноября, 18:18
Еще одним трендом мировой экономики является зависимость от инвестиций в условиях отсутствия гарантий их защиты. Никишина подчеркнула, что российскому бизнесу нужно это учитывать и инвестировать прежде всего в своё развитие и собственную экономику.
Наконец, последний тренд, по мнению главы центра, - использование технологий в целях устойчивого развития и закрепления лидерских позиций на рынках. В этой связи Россия должна вкладывать в развитие собственных технологий, формировать центры технологических компетенций и выстраивать кооперацию с зарубежными партнерами, усиливая свою технологическую независимость.
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала