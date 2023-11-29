https://ria.ru/20231129/rets-1912703527.html

Глава РЭЦ назвала 7 ключевых трендов мировой экономики нового времени

Глава РЭЦ назвала 7 ключевых трендов мировой экономики нового времени - РИА Новости, 29.11.2023

Глава РЭЦ назвала 7 ключевых трендов мировой экономики нового времени

Рост значения развивающихся стран, агрессивная политика сдерживания, фактор силы и критическая долговая нагрузка входят в число ключевых трендов мировой... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:31

2023-11-29T17:31

2023-11-29T17:31

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912704178_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_d47d299bd2d9aaabbd1b1af91faee9f7.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рост значения развивающихся стран, агрессивная политика сдерживания, фактор силы и критическая долговая нагрузка входят в число ключевых трендов мировой экономики третьего тысячелетия, об этих и других тенденциях рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарном заседании Международного форума-выставки "Российский промышленник", которое состоялось в среду в Санкт-Петербурге."Промышленный экспорт значительно пострадал от внешних ограничений, но сейчас происходит замена разорванных цепочек, восстанавливается производство, предприятия переориентируются на рынки дружественных стран. Восстановление роста экспорта - ярко выраженная тенденция, но нам предстоит пройти еще большой путь. И не видя, где мы находимся в мировой торговле, нельзя принимать верные решения", - сказала Никишина.Она, в частности, подчеркнула рост веса развивающихся рынков в мировой торговле. По ее словам, политика протекционизма, которая направлена на сдерживание роста развивающихся стран и порой является "истеричной", приводит к переформированию экономических взаимоотношений стран, "межблоковой перестройке" на мировой арене.Никишина отметила, что в современном мире появляются новые правила игры, сопряженные с понятием "сила" в широком смысле - от юридической силы до военной. Военные конфликты, в частности, являются отражением политики экономического сдерживания.Следующий тренд - приближающийся к критическому уровню рост долговой нагрузки многих стран перед ограниченным кругом государств. Это свидетельствует об их уязвимости и зависимости, которые лишают их суверенитета и позволяют влиять на процесс принятия внутренних решений.Кроме того, по мнению главы РЭЦ, рост долговой нагрузки стран при одновременном стремлении к экономическому росту - важный тренд и серьезный вызов, который приводит к многополярности и формированию блоков нового уровня, которые формируются объективно - из экономических интересов.Еще одним трендом мировой экономики является зависимость от инвестиций в условиях отсутствия гарантий их защиты. Никишина подчеркнула, что российскому бизнесу нужно это учитывать и инвестировать прежде всего в своё развитие и собственную экономику.Наконец, последний тренд, по мнению главы центра, - использование технологий в целях устойчивого развития и закрепления лидерских позиций на рынках. В этой связи Россия должна вкладывать в развитие собственных технологий, формировать центры технологических компетенций и выстраивать кооперацию с зарубежными партнерами, усиливая свою технологическую независимость.

https://ria.ru/20231129/rets-1912654877.html

https://ria.ru/20231128/sotrudnichestvo_tadzhikistan-1912465392.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)