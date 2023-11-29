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РЭЦ: в 2024 году экспортные стратегии разработают во всех регионах России - РИА Новости, 29.11.2023
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14:51 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/rets-1912654877.html
РЭЦ: в 2024 году экспортные стратегии разработают во всех регионах России
РЭЦ: в 2024 году экспортные стратегии разработают во всех регионах России - РИА Новости, 29.11.2023
РЭЦ: в 2024 году экспортные стратегии разработают во всех регионах России
Экспортные стратегии, которые позволят создать необходимые условия для повышения экспортной активности бизнеса, должны быть разработаны во всех регионах России... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:51
2023-11-29T14:51
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экспортные стратегии, которые позволят создать необходимые условия для повышения экспортной активности бизнеса, должны быть разработаны во всех регионах России в 2024 году в рамках внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0., сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В 2023 году уже 59 регионов приняли такие экспортные стратегии", - рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель на сессии "Регионы: стратегии промышленного роста" на Международном форуме-выставке "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге."Внедрение экспортной стратегии - фундаментальная вещь. В ходе разработки стратегии команды глубоко погружаются в специфику своих регионов и предприятий, формируют представление о том, какие меры поддержки нужны конкретно для них. Дальше регионы реализуют экспортные программы, чтобы добиться тех целей, которые были поставлены в стратегии", - пояснил Генкель.Он напомнил, что Региональный экспортный стандарт 2.0. включает 15 инструментов, которые способствуют обеспечению условий для реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров. В этом году 75 регионов уже внедрили те или иные инструменты стандарта. В ноябре РЭЦ представил рейтинг регионов по внедрению стандарта. Лидерами рейтинга стали Омская область, Алтайский край, Владимирская, Рязанская, Новгородская и Волгоградская области.Генкель также подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров в сфере ВЭД. Школа экспорта РЭЦ, в частности, за три года провела обучение в области экспорта для региональных команд из 45 субъектов.
https://ria.ru/20231128/sotrudnichestvo_tadzhikistan-1912465392.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ: в 2024 году экспортные стратегии разработают во всех регионах России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экспортные стратегии, которые позволят создать необходимые условия для повышения экспортной активности бизнеса, должны быть разработаны во всех регионах России в 2024 году в рамках внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0., сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В 2023 году уже 59 регионов приняли такие экспортные стратегии", - рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель на сессии "Регионы: стратегии промышленного роста" на Международном форуме-выставке "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Группа РЭЦ расширяет сотрудничество с Таджикистаном
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"Внедрение экспортной стратегии - фундаментальная вещь. В ходе разработки стратегии команды глубоко погружаются в специфику своих регионов и предприятий, формируют представление о том, какие меры поддержки нужны конкретно для них. Дальше регионы реализуют экспортные программы, чтобы добиться тех целей, которые были поставлены в стратегии", - пояснил Генкель.
Он напомнил, что Региональный экспортный стандарт 2.0. включает 15 инструментов, которые способствуют обеспечению условий для реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров. В этом году 75 регионов уже внедрили те или иные инструменты стандарта. В ноябре РЭЦ представил рейтинг регионов по внедрению стандарта. Лидерами рейтинга стали Омская область, Алтайский край, Владимирская, Рязанская, Новгородская и Волгоградская области.
Генкель также подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров в сфере ВЭД. Школа экспорта РЭЦ, в частности, за три года провела обучение в области экспорта для региональных команд из 45 субъектов.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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