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В Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов
В Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов - РИА Новости, 29.11.2023
В Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов
В Госдуму внесли законопроект о распространении права на получение вида на жительство без получения разрешения на временное проживание на иностранных... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:12
2023-11-29T23:12
2023-11-29T23:12
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о распространении права на получение вида на жительство без получения разрешения на временное проживание на иностранных граждан-репатриантов, получивших статус участника государственной программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, следует из электронной базы ГД. Законопроект внес глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. "Разработка проекта федерального закона обусловлена необходимостью дополнения федерального закона … положениями об упрощенном порядке выдачи вида на жительство иностранному гражданину - репатрианту, получившему статус участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранному гражданину, получившему статус члена семьи участника государственной программы-репатрианта. В связи с этим законопроектом предлагается дополнить действующую редакцию пункта…, регламентирующего выдачу вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, подпунктами…, распространяющим это право на указанных иностранных граждан", - следует из пояснительной записки. Законопроект предусматривает, что заявление о выдаче вида на жительство может быть подано в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ в государстве, в котором было подано заявление об участии в госпрограмме. Устанавливается, что вид на жительство выдается территориальным МВД России, по субъекту РФ, выбранному для переселения в рамках программы, после прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и представления медицинских документов, подтверждающих отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также ВИЧ-инфекции.
https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html
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общество, россия, леонид калашников, госдума рф, снг
Общество, Россия, Леонид Калашников, Госдума РФ, СНГ
В Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов
В ГД внесли проект, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов по госпрограмме
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
В Госдуму внесли законопроект
о распространении права на получение вида на жительство без получения разрешения на временное проживание на иностранных граждан-репатриантов, получивших статус участника государственной программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, следует из электронной базы ГД.
Законопроект внес глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников
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"Разработка проекта федерального закона обусловлена необходимостью дополнения федерального закона … положениями об упрощенном порядке выдачи вида на жительство иностранному гражданину - репатрианту, получившему статус участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранному гражданину, получившему статус члена семьи участника государственной программы-репатрианта. В связи с этим законопроектом предлагается дополнить действующую редакцию пункта…, регламентирующего выдачу вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, подпунктами…, распространяющим это право на указанных иностранных граждан", - следует из пояснительной записки.
Законопроект предусматривает, что заявление о выдаче вида на жительство может быть подано в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ в государстве, в котором было подано заявление об участии в госпрограмме. Устанавливается, что вид на жительство выдается территориальным МВД России, по субъекту РФ, выбранному для переселения в рамках программы, после прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и представления медицинских документов, подтверждающих отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также ВИЧ-инфекции.
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