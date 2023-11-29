https://ria.ru/20231129/repatrianty-1912777586.html

В Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов

В Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов - РИА Новости, 29.11.2023

В Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов

В Госдуму внесли законопроект о распространении права на получение вида на жительство без получения разрешения на временное проживание на иностранных... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T23:12

2023-11-29T23:12

2023-11-29T23:12

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о распространении права на получение вида на жительство без получения разрешения на временное проживание на иностранных граждан-репатриантов, получивших статус участника государственной программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, следует из электронной базы ГД. Законопроект внес глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. "Разработка проекта федерального закона обусловлена необходимостью дополнения федерального закона … положениями об упрощенном порядке выдачи вида на жительство иностранному гражданину - репатрианту, получившему статус участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранному гражданину, получившему статус члена семьи участника государственной программы-репатрианта. В связи с этим законопроектом предлагается дополнить действующую редакцию пункта…, регламентирующего выдачу вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, подпунктами…, распространяющим это право на указанных иностранных граждан", - следует из пояснительной записки. Законопроект предусматривает, что заявление о выдаче вида на жительство может быть подано в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ в государстве, в котором было подано заявление об участии в госпрограмме. Устанавливается, что вид на жительство выдается территориальным МВД России, по субъекту РФ, выбранному для переселения в рамках программы, после прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и представления медицинских документов, подтверждающих отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также ВИЧ-инфекции.

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

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общество, россия, леонид калашников, госдума рф, снг