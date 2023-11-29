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Путин: немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета - РИА Новости, 29.11.2023
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22:37 29.11.2023 (обновлено: 23:51 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/putin-1912774489.html
Путин: немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета
Путин: немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета - РИА Новости, 29.11.2023
Путин: немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета
Немцы согласились с выплатами правительства на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета, заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:37
2023-11-29T23:51
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СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя — РИА Новости. Немцы согласились с выплатами правительства на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых."Польша взяла и закрыла газопровод "Ямал — Европа", который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета", — пояснил глава государства.По его словам, западные страны пытаются решить проблему конкурентоспособности с помощью административных манипуляций и трансграничного налога. При этом они сами либо с подачи союзников и США ограничивают свои возможности в сотрудничестве с Россией, лишая себя дешевых энергоносителей и тем самым перекрывая источник получения этих налогов."А у некоторых руководителей правительства нет достаточно профессиональной подготовки для принятия качественных решений. Над ними весь мир посмеивается. Сейчас не буду называть фамилии. Но реально посмеивается весь мир", — отметил Путин.Он подчеркнул, что Россия, например, в рамках БРИКС, может сотрудничать с государствами с развивающимися экономиками — предполагаемыми объектами нападения со стороны развитых в этом плане стран."Но добиваться признания результатов нашей работы безусловно нужно. Так что будем это делать обязательно", — резюмировал президент.Газопровод "Ямал — Европа" ранее был одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который использовался для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Трубопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и ФРГ — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.В апреле прошлого года Варшава внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.В ответ Москва в мае ввела ограничительные меры против EuRoPol GAZ. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.Как заявлял Путин, европейцы проиграли в ситуации с трубопроводом "Ямал — Европа": Брюссель пытался приобрести газ более выгодно, но добился лишь уменьшения объема голубого топлива на рынке и увеличения цен.
https://ria.ru/20231113/peskov-1909107796.html
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россия, германия, украина, брикс, в мире, владимир путин, польша, газпром
Россия, Германия, Украина, БРИКС, В мире, Владимир Путин, Польша, Газпром
Путин: немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета

Путин: немцы согласны финансировать Украину из-за отсутствия суверенитета у ФРГ

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
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СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя — РИА Новости. Немцы согласились с выплатами правительства на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых.
"Польша взяла и закрыла газопровод "Ямал — Европа", который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета", — пояснил глава государства.
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По его словам, западные страны пытаются решить проблему конкурентоспособности с помощью административных манипуляций и трансграничного налога. При этом они сами либо с подачи союзников и США ограничивают свои возможности в сотрудничестве с Россией, лишая себя дешевых энергоносителей и тем самым перекрывая источник получения этих налогов.
"А у некоторых руководителей правительства нет достаточно профессиональной подготовки для принятия качественных решений. Над ними весь мир посмеивается. Сейчас не буду называть фамилии. Но реально посмеивается весь мир", — отметил Путин.
Он подчеркнул, что Россия, например, в рамках БРИКС, может сотрудничать с государствами с развивающимися экономиками — предполагаемыми объектами нападения со стороны развитых в этом плане стран.
"Но добиваться признания результатов нашей работы безусловно нужно. Так что будем это делать обязательно", — резюмировал президент.
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Газопровод "Ямал — Европа" ранее был одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который использовался для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Трубопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и ФРГ — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
В апреле прошлого года Варшава внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.
В ответ Москва в мае ввела ограничительные меры против EuRoPol GAZ. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.
Как заявлял Путин, европейцы проиграли в ситуации с трубопроводом "Ямал — Европа": Брюссель пытался приобрести газ более выгодно, но добился лишь уменьшения объема голубого топлива на рынке и увеличения цен.
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