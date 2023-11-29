https://ria.ru/20231129/putin-1912768892.html

Путин призвал ввести изучение искусственного интеллекта в школе

Путин призвал ввести изучение искусственного интеллекта в школе - РИА Новости, 29.11.2023

Путин призвал ввести изучение искусственного интеллекта в школе

В России возможно ввести изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школе, главное - правильно выстроить образовательные программы, считает президент России... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T21:55

2023-11-29T21:55

2023-11-29T21:55

россия

владимир путин

общество

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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. В России возможно ввести изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школе, главное - правильно выстроить образовательные программы, считает президент России Владимир Путин. Путин провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых. "Что касается образовательных программ, полностью с Вами согласен. Вы сказали, в Китайской Народной Республике начинают изучать искусственный интеллект со школы… Нам с учетом уровня образования в России это абсолютно нормально, по зубам. Вопрос в том, чтобы правильно выстроить школьные программы, по возрасту", - сказал президент на конгрессе. Путин отметил, что это безусловно будет повышать проникновение ИИ в разных сферах. "Но, конечно, недостаточно только ввести в школьные программы. Надо работать "ширше и глыбже". И мы будем стараться это делать", - добавил президент.

https://ria.ru/20231129/putin-1912765125.html

https://ria.ru/20231129/belok-1912758528.html

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россия, владимир путин, общество