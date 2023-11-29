https://ria.ru/20231129/putin-1912766525.html

Путин заявил, что утверждения по палеогеномике часто ошибочны

Путин заявил, что утверждения по палеогеномике часто ошибочны - РИА Новости, 29.11.2023

Путин заявил, что утверждения по палеогеномике часто ошибочны

Серьезные исследования в области палеогеномики, которые дают ответы на вопросы о том, кто мы и откуда, очень важны для россиян, заявил президент России Владимир РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T21:34

2023-11-29T21:34

2023-11-29T21:34

россия

владимир путин

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СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя - РИА Новости. Серьезные исследования в области палеогеномики, которые дают ответы на вопросы о том, кто мы и откуда, очень важны для россиян, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что сегодня на эту тему часто можно услышать чушь, которая не имеет под собой никаких научных оснований. Палеогеномика – молодая наука (ей около 40 лет), изучающая, расшифровывающая и анализирующая ДНК древних людей и давно вымерших видов животных. "Конечно, серьёзные исследования в высшей степени востребованы. Для народа России это очень важно - осознание того, кто мы, откуда, тенденции развития", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Он отметил, что на эту тему можно услышать много чуши, не имеющей под собой никаких оснований. Генетические различия у народов России сохраняются, но культурный и традиционный фонд является общим, подчеркнул президент. "Это очень интересно. Мы действительно можем говорить о том, что Россия - это уникальная цивилизация. Это имеет под собой научное основание, подтверждаемое результатами вашей работы", - добавил Путин, отвечая ученому, занимающемуся палеогеномикой.

https://ria.ru/20231129/nauka-1912756832.html

https://ria.ru/20231129/resursy-1912759177.html

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россия, владимир путин