https://ria.ru/20231129/putin-1912761849.html
Псевдоисторики промывали мозги людям в новых регионах России, заявил Путин
Псевдоисторики промывали мозги людям в новых регионах России, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2023
Псевдоисторики промывали мозги людям в новых регионах России, заявил Путин
Псевдоисторики промывали мозги людям в новых российских регионах десятилетиями, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:06
2023-11-29T21:06
2023-11-29T21:06
владимир путин
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общество
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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Псевдоисторики промывали мозги людям в новых российских регионах десятилетиями, заявил президент России Владимир Путин. "Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах - ред.) десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой. Чтобы у нас у всех было ясное, четкое, основанное на научном знании представление об этой общности русского мира. Чрезвычайно важно", - сказал глава государства на Конгрессе молодых ученых.
https://ria.ru/20231129/putin-1912751847.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Псевдоисторики промывали мозги людям в новых регионах России, заявил Путин
Путин: псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям в новых регионах РФ
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Псевдоисторики промывали мозги людям в новых российских регионах десятилетиями, заявил президент России Владимир Путин.
"Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах - ред.) десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой. Чтобы у нас у всех было ясное, четкое, основанное на научном знании представление об этой общности русского мира. Чрезвычайно важно", - сказал глава государства на Конгрессе молодых ученых.
Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий