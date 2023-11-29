Рейтинг@Mail.ru
Псевдоисторики промывали мозги людям в новых регионах России, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/putin-1912761849.html
Псевдоисторики промывали мозги людям в новых регионах России, заявил Путин
Псевдоисторики промывали мозги людям в новых регионах России, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2023
Псевдоисторики промывали мозги людям в новых регионах России, заявил Путин
Псевдоисторики промывали мозги людям в новых российских регионах десятилетиями, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:06
2023-11-29T21:06
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912753237_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_e2dfe335a5e2d1a03e88f4d9af58468f.jpg
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Псевдоисторики промывали мозги людям в новых российских регионах десятилетиями, заявил президент России Владимир Путин. "Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах - ред.) десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой. Чтобы у нас у всех было ясное, четкое, основанное на научном знании представление об этой общности русского мира. Чрезвычайно важно", - сказал глава государства на Конгрессе молодых ученых.
https://ria.ru/20231129/putin-1912751847.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912753237_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a8c2a8246cffb7caf1b017157b1abb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Псевдоисторики промывали мозги людям в новых регионах России, заявил Путин

Путин: псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям в новых регионах РФ

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
Читать ria.ru в
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Псевдоисторики промывали мозги людям в новых российских регионах десятилетиями, заявил президент России Владимир Путин.
"Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах - ред.) десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой. Чтобы у нас у всех было ясное, четкое, основанное на научном знании представление об этой общности русского мира. Чрезвычайно важно", - сказал глава государства на Конгрессе молодых ученых.
Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий
Вчера, 20:00
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала