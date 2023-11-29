Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал ученым помочь в вопросе развития биоресурсного центра - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/putin-1912759342.html
Путин пообещал ученым помочь в вопросе развития биоресурсного центра
Путин пообещал ученым помочь в вопросе развития биоресурсного центра - РИА Новости, 29.11.2023
Путин пообещал ученым помочь в вопросе развития биоресурсного центра
Президент РФ Владимир Путин пообещал молодым учёным поговорить с юристами по вопросу развития биоресурсного центра, пошутив, что где двое юристов, там три... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:44
2023-11-29T20:44
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912746196_0:103:3066:1828_1920x0_80_0_0_10056e72b242bc557778a684c4be7636.jpg
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал молодым учёным поговорить с юристами по вопросу развития биоресурсного центра, пошутив, что где двое юристов, там три мнения. "Поскольку я тоже юрист, я с ними постараюсь поработать. Попробуем поговорить на профессиональном языке, но это сложно, потому что там, где два юриста, там же как минимум три мнения", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. В ходе встречи ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста городского округа Подольск попросил президента поддержать указ и программу развития биоресурсного центра по сохранению генофондных пород сельхозживотных и их родственных диких видов.
https://ria.ru/20231129/belok-1912758528.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912746196_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_65e8dfea661ca259da92ed2dcd50655d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал ученым помочь в вопросе развития биоресурсного центра

Путин пообещал поговорить с юристами по вопросу развития биоресурсного центра

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
Читать ria.ru в
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал молодым учёным поговорить с юристами по вопросу развития биоресурсного центра, пошутив, что где двое юристов, там три мнения.
"Поскольку я тоже юрист, я с ними постараюсь поработать. Попробуем поговорить на профессиональном языке, но это сложно, потому что там, где два юриста, там же как минимум три мнения", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
В ходе встречи ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста городского округа Подольск попросил президента поддержать указ и программу развития биоресурсного центра по сохранению генофондных пород сельхозживотных и их родственных диких видов.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Путин пообещал ученым помощь с продвижением сладкого белка
Вчера, 20:37
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала