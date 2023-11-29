https://ria.ru/20231129/putin-1912759342.html
Путин пообещал ученым помочь в вопросе развития биоресурсного центра
Путин пообещал ученым помочь в вопросе развития биоресурсного центра - РИА Новости, 29.11.2023
Путин пообещал ученым помочь в вопросе развития биоресурсного центра
Президент РФ Владимир Путин пообещал молодым учёным поговорить с юристами по вопросу развития биоресурсного центра, пошутив, что где двое юристов, там три... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:44
2023-11-29T20:44
2023-11-29T20:44
общество
россия
владимир путин
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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал молодым учёным поговорить с юристами по вопросу развития биоресурсного центра, пошутив, что где двое юристов, там три мнения. "Поскольку я тоже юрист, я с ними постараюсь поработать. Попробуем поговорить на профессиональном языке, но это сложно, потому что там, где два юриста, там же как минимум три мнения", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. В ходе встречи ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста городского округа Подольск попросил президента поддержать указ и программу развития биоресурсного центра по сохранению генофондных пород сельхозживотных и их родственных диких видов.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал ученым помочь в вопросе развития биоресурсного центра
Путин пообещал поговорить с юристами по вопросу развития биоресурсного центра
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал молодым учёным поговорить с юристами по вопросу развития биоресурсного центра, пошутив, что где двое юристов, там три мнения.
"Поскольку я тоже юрист, я с ними постараюсь поработать. Попробуем поговорить на профессиональном языке, но это сложно, потому что там, где два юриста, там же как минимум три мнения", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
В ходе встречи ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста городского округа Подольск
попросил президента поддержать указ и программу развития биоресурсного центра по сохранению генофондных пород сельхозживотных и их родственных диких видов.
Путин пообещал ученым помощь с продвижением сладкого белка