https://ria.ru/20231129/putin-1912757446.html

Путин проведет рабочую встречу с Сечиным

Путин проведет рабочую встречу с Сечиным - РИА Новости, 29.11.2023

Путин проведет рабочую встречу с Сечиным

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу, 1 декабря, проведет рабочую встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:28

2023-11-29T20:28

2023-11-29T20:40

владимир путин

россия

игорь сечин

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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу, 1 декабря, проведет рабочую встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным.На встрече Путина с участниками Конгресса молодых ученых научный сотрудник геномной лаборатории "Биотехнологический кампус" Алина Демкина рассказала президенту о планах создать самую крупную в РФ базу данных генетической информации человека. Путин пообещал обсудить вопрос поддержки генных исследований с Сечиным."Насколько мне известно, компания "Роснефть" планирует на исследования в сфере генетики направить до 20 миллиардов рублей, поэтому это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей, о которых вы сказали. Я с Игорем Ивановичем Сечиным поговорю, мы с ним послезавтра увидимся, как раз у нас в планах встреча с ним в пятницу, поэтому поговорим обязательно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231019/investitsii-1903738379.html

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владимир путин, россия, игорь сечин