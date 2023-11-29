https://ria.ru/20231129/putin-1912757446.html
Путин проведет рабочую встречу с Сечиным
Путин проведет рабочую встречу с Сечиным - РИА Новости, 29.11.2023
Путин проведет рабочую встречу с Сечиным
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу, 1 декабря, проведет рабочую встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:28
2023-11-29T20:28
2023-11-29T20:40
владимир путин
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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу, 1 декабря, проведет рабочую встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным.На встрече Путина с участниками Конгресса молодых ученых научный сотрудник геномной лаборатории "Биотехнологический кампус" Алина Демкина рассказала президенту о планах создать самую крупную в РФ базу данных генетической информации человека. Путин пообещал обсудить вопрос поддержки генных исследований с Сечиным."Насколько мне известно, компания "Роснефть" планирует на исследования в сфере генетики направить до 20 миллиардов рублей, поэтому это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей, о которых вы сказали. Я с Игорем Ивановичем Сечиным поговорю, мы с ним послезавтра увидимся, как раз у нас в планах встреча с ним в пятницу, поэтому поговорим обязательно", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, игорь сечин
Владимир Путин, Россия, Игорь Сечин
Путин проведет рабочую встречу с Сечиным
Путин сообщил, что намерен провести рабочую встречу с Сечиным в пятницу
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу, 1 декабря, проведет рабочую встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным.
На встрече Путина с участниками Конгресса молодых ученых научный сотрудник геномной лаборатории "Биотехнологический кампус" Алина Демкина рассказала президенту о планах создать самую крупную в РФ базу данных генетической информации человека. Путин пообещал обсудить вопрос поддержки генных исследований с Сечиным.
"Насколько мне известно, компания "Роснефть" планирует на исследования в сфере генетики направить до 20 миллиардов рублей, поэтому это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей, о которых вы сказали. Я с Игорем Ивановичем Сечиным поговорю, мы с ним послезавтра увидимся, как раз у нас в планах встреча с ним в пятницу, поэтому поговорим обязательно", - сказал Путин.
Сечин назвал инвестиции в энергетику новой вехой сотрудничества с КНР