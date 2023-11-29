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Россия слезает с технологической иглы Запада, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2023
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19:09 29.11.2023 (обновлено: 21:36 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/putin-1912740476.html
Россия слезает с технологической иглы Запада, заявил Путин
Россия слезает с технологической иглы Запада, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2023
Россия слезает с технологической иглы Запада, заявил Путин
Россия довольно быстро слезает с технологической иглы Запада, заявил президент Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:09
2023-11-29T21:36
россия
владимир путин
экономика
технологии
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СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя — РИА Новости. Россия довольно быстро слезает с технологической иглы Запада, заявил президент Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых."Наши так называемые — во всяком случае так мы их называли — партнеры полагали, что они нас подсадили на технологическую иглу, и мы никогда с нее не слезем. Благодаря усилиям таких людей, как вы, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро", — отметил глава государства.Он напомнил, что перед встречей с учеными посетил выставку проекта "Наша лаба", и привел слова одной из участниц беседы, которая сказала, что раньше отечественные исследователи приобретали приборы за рубежом, а теперь "вынуждены" покупать их внутри страны.Как пояснил Путин, у российских производителей появился рынок сбыта этих приборов, а значит и экономическая мотивация производить."Важна одна вещь. Она очень простая, но работающая — конкуренция. Нужно, чтобы на внутреннем рынке была конкуренция соответствующих продуктов", — указал президент.Как уточнил российский лидер, есть вещи, которые создают в единичных экземплярах, но когда речь идет о массовом производстве, то для обеспечения высокого качества необходима конкуренция.
https://ria.ru/20231129/nauka-1912108108.html
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россия, владимир путин, экономика, технологии
Россия, Владимир Путин, Экономика, Технологии
Россия слезает с технологической иглы Запада, заявил Путин

Путин заявил, что Россия довольно быстро слезает с технологической иглы Запада

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
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СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя — РИА Новости. Россия довольно быстро слезает с технологической иглы Запада, заявил президент Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых.
"Наши так называемые — во всяком случае так мы их называли — партнеры полагали, что они нас подсадили на технологическую иглу, и мы никогда с нее не слезем. Благодаря усилиям таких людей, как вы, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро", — отметил глава государства.
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Он напомнил, что перед встречей с учеными посетил выставку проекта "Наша лаба", и привел слова одной из участниц беседы, которая сказала, что раньше отечественные исследователи приобретали приборы за рубежом, а теперь "вынуждены" покупать их внутри страны.
Как пояснил Путин, у российских производителей появился рынок сбыта этих приборов, а значит и экономическая мотивация производить.
"Важна одна вещь. Она очень простая, но работающая — конкуренция. Нужно, чтобы на внутреннем рынке была конкуренция соответствующих продуктов", — указал президент.
Как уточнил российский лидер, есть вещи, которые создают в единичных экземплярах, но когда речь идет о массовом производстве, то для обеспечения высокого качества необходима конкуренция.
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