https://ria.ru/20231129/putin-1912740476.html

Россия слезает с технологической иглы Запада, заявил Путин

Россия слезает с технологической иглы Запада, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2023

Россия слезает с технологической иглы Запада, заявил Путин

Россия довольно быстро слезает с технологической иглы Запада, заявил президент Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:09

2023-11-29T19:09

2023-11-29T21:36

россия

владимир путин

экономика

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912744394_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_2eb02a6d196ffbf799e0e2ec079558ac.jpg

СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя — РИА Новости. Россия довольно быстро слезает с технологической иглы Запада, заявил президент Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых."Наши так называемые — во всяком случае так мы их называли — партнеры полагали, что они нас подсадили на технологическую иглу, и мы никогда с нее не слезем. Благодаря усилиям таких людей, как вы, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро", — отметил глава государства.Он напомнил, что перед встречей с учеными посетил выставку проекта "Наша лаба", и привел слова одной из участниц беседы, которая сказала, что раньше отечественные исследователи приобретали приборы за рубежом, а теперь "вынуждены" покупать их внутри страны.Как пояснил Путин, у российских производителей появился рынок сбыта этих приборов, а значит и экономическая мотивация производить."Важна одна вещь. Она очень простая, но работающая — конкуренция. Нужно, чтобы на внутреннем рынке была конкуренция соответствующих продуктов", — указал президент.Как уточнил российский лидер, есть вещи, которые создают в единичных экземплярах, но когда речь идет о массовом производстве, то для обеспечения высокого качества необходима конкуренция.

https://ria.ru/20231129/nauka-1912108108.html

https://ria.ru/20231122/ogurtsy-1911163752.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, экономика, технологии