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Путин посетил выставку научной продукции в Сириусе - РИА Новости, 29.11.2023
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Наука
 
18:32 29.11.2023 (обновлено: 19:13 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/putin-1912727940.html
Путин посетил выставку научной продукции в Сириусе
Путин посетил выставку научной продукции в Сириусе - РИА Новости, 29.11.2023
Путин посетил выставку научной продукции в Сириусе
Президент РФ Владимир Путин посетил в Сириусе выставку, посвященную проекту "Наша лаба", на которой представлены разное научное оборудование, комплектующие,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:32
2023-11-29T19:13
наука
россия
владимир путин
технологии
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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил в Сириусе выставку, посвященную проекту "Наша лаба", на которой представлены разное научное оборудование, комплектующие, расходные материалы, производимые в России и Белоруссии. На выставке Путину представили отечественный оптический томограф, который используется в научных исследованиях, к примеру, для оценки эффективности вакцин или доставки лекарств в опухолевые ткани. Научный сотрудник университета Сириус Елизавета Мочалова рассказала президенту, что даже первая версия устройства по чувствительности была лучше в три раза, чем западные аналоги, при этом все ключевые элементы устройства - отечественные. В 2023 году создатели томографа разработали для него отечественную камеру, которая позволила обойти конкурентов по всем ключевым параметрам, отметила Мочалова."Это не просто импортозамещающая, это передовая разработка. Многие ведущие западные вузы хотят купить у нас этот прибор. А для наших российских пользователей мы сохраняем очень низкие цены. Этот прибор дешевле западного в два - десять раз", - рассказала Путину научный сотрудник Сириуса.Также главе государства показали секвенатор - оборудование, которое способно расшифровывать генетический код. Эти труды используются в области сельского хозяйства, медицины, биобезопасности.Еще один прибор на выставке определяет точные размеры частиц и делает анализ качества вакцин."А почему у них такое хаотичное движение, броуновское?" - поинтересовался президент. Ответ был прост - происходят удары о молекулы воздуха и пары воды.Проект "Наша лаба" направлен на содействие ученым и инженерам в поиске необходимых для работы оборудования, комплектующих, реагентов, а также производителям в продвижении их продукции, как на внутреннем, так и на внешних рынках, сообщается в справочных материалах Кремля к мероприятию.Каталог продукции включает в себя свыше 18 тысяч наименований товаров от более чем 500 российских и белорусских производителей. Их продукция применяется в различных сферах: биология, геология, метрология, инженерное дело, медицина, оптика, сельское хозяйство, физика, химия и другие.На III Конгрессе молодых ученых в Сириусе в выставке проекта "Наша лаба" 17 компаний представили около 110 единиц продукции. К примеру, в мероприятии принимают участие ведущие российские и белорусские компании-производители научного оборудования и реактивов – ООО "Абисенс", ООО "Альгимед Техно", АО "ГенТерра", ООО "Европолитест", группа компаний "НВ-Лаб".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в ходе посещения Сириуса пообщается с молодыми учеными и осмотрит выставки отечественной продукции и робототехники.
https://ria.ru/20231127/chernyshenko-1912172471.html
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россия, владимир путин, технологии
Наука, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин посетил выставку научной продукции в Сириусе

Путин в Сириусе посетил научную выставку, посвященную проекту "Наша лаба"

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку на площадке проведения Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус". 29 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку на площадке проведения Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус. 29 ноября 2023
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку на площадке проведения Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус". 29 ноября 2023
Читать ria.ru в
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил в Сириусе выставку, посвященную проекту "Наша лаба", на которой представлены разное научное оборудование, комплектующие, расходные материалы, производимые в России и Белоруссии.
На выставке Путину представили отечественный оптический томограф, который используется в научных исследованиях, к примеру, для оценки эффективности вакцин или доставки лекарств в опухолевые ткани. Научный сотрудник университета Сириус Елизавета Мочалова рассказала президенту, что даже первая версия устройства по чувствительности была лучше в три раза, чем западные аналоги, при этом все ключевые элементы устройства - отечественные. В 2023 году создатели томографа разработали для него отечественную камеру, которая позволила обойти конкурентов по всем ключевым параметрам, отметила Мочалова.
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"Это не просто импортозамещающая, это передовая разработка. Многие ведущие западные вузы хотят купить у нас этот прибор. А для наших российских пользователей мы сохраняем очень низкие цены. Этот прибор дешевле западного в два - десять раз", - рассказала Путину научный сотрудник Сириуса.
Также главе государства показали секвенатор - оборудование, которое способно расшифровывать генетический код. Эти труды используются в области сельского хозяйства, медицины, биобезопасности.
Еще один прибор на выставке определяет точные размеры частиц и делает анализ качества вакцин.
"А почему у них такое хаотичное движение, броуновское?" - поинтересовался президент. Ответ был прост - происходят удары о молекулы воздуха и пары воды.
Проект "Наша лаба" направлен на содействие ученым и инженерам в поиске необходимых для работы оборудования, комплектующих, реагентов, а также производителям в продвижении их продукции, как на внутреннем, так и на внешних рынках, сообщается в справочных материалах Кремля к мероприятию.
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Каталог продукции включает в себя свыше 18 тысяч наименований товаров от более чем 500 российских и белорусских производителей. Их продукция применяется в различных сферах: биология, геология, метрология, инженерное дело, медицина, оптика, сельское хозяйство, физика, химия и другие.
На III Конгрессе молодых ученых в Сириусе в выставке проекта "Наша лаба" 17 компаний представили около 110 единиц продукции. К примеру, в мероприятии принимают участие ведущие российские и белорусские компании-производители научного оборудования и реактивов – ООО "Абисенс", ООО "Альгимед Техно", АО "ГенТерра", ООО "Европолитест", группа компаний "НВ-Лаб".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в ходе посещения Сириуса пообщается с молодыми учеными и осмотрит выставки отечественной продукции и робототехники.
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