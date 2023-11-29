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Европа готовит Путину рождественский сюрприз, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2023
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13:29 29.11.2023 (обновлено: 15:28 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/putin-1912630096.html
Европа готовит Путину рождественский сюрприз, пишут СМИ
Европа готовит Путину рождественский сюрприз, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2023
Европа готовит Путину рождественский сюрприз, пишут СМИ
Президента России Владимира Путина может ждать приятный сюрприз по итогам декабрьского саммита лидеров ЕС, пишет датское издание DR. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:29
2023-11-29T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
евросоюз
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президента России Владимира Путина может ждать приятный сюрприз по итогам декабрьского саммита лидеров ЕС, пишет датское издание DR. Как отмечает автор, саммит ЕС намечен на декабрь, но решение о начале переговоров о вступлении Украины могут отложить до следующей встречи, которая планируется на март. Весной Еврокомиссия должна представить очередной доклад о прогрессе Киева на пути к членству. Поэтому, полагает автор, лидерам Евросоюза будет естественно дождаться этого документа."В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может", — говорится в статье. Автор напоминает, что в следующем году как в Европе, так и в США состоятся выборы, они могут оказаться для России важным подспорьем в противостоянии с Украиной. Тогда как для Киева компромисс ЕС станет болезненным поражением.В США уже очевидно, что поддержка Киева снижается, продолжает журналист. К тому же, по его словам, еще неизвестно, что будет дальше, если на президентских выборах в следующем году победит Дональд Трамп. Но даже если американцы по-прежнему будут предоставлять Украине военную помощь, то для конгрессменов очевидно, что финансовая поддержка, чтобы избежать краха украинской экономики, должна лечь на плечи европейцев, заключается в статье. В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза. Как указали в Еврокомиссии, переговоры возможны только при выполнении определенных условий. Для Киева это продолжение борьбы с коррупцией и проведение реформы для защиты прав нацменьшинств.При этом глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что даже в случае выполнения всех требований Украина может присоединиться к ЕС не ранее 2030 года. Он также напомнил, что некоторые государства Балкан ждут членства уже 20 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231129/stoltenberg-1912600543.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Евросоюз
Европа готовит Путину рождественский сюрприз, пишут СМИ

DR: Путина может ждать рождественский сюрприз по итогам саммита ЕС в декабре

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президента России Владимира Путина может ждать приятный сюрприз по итогам декабрьского саммита лидеров ЕС, пишет датское издание DR.
Как отмечает автор, саммит ЕС намечен на декабрь, но решение о начале переговоров о вступлении Украины могут отложить до следующей встречи, которая планируется на март. Весной Еврокомиссия должна представить очередной доклад о прогрессе Киева на пути к членству. Поэтому, полагает автор, лидерам Евросоюза будет естественно дождаться этого документа.
«
"В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может", — говорится в статье.
Автор напоминает, что в следующем году как в Европе, так и в США состоятся выборы, они могут оказаться для России важным подспорьем в противостоянии с Украиной. Тогда как для Киева компромисс ЕС станет болезненным поражением.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. 29 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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В США уже очевидно, что поддержка Киева снижается, продолжает журналист. К тому же, по его словам, еще неизвестно, что будет дальше, если на президентских выборах в следующем году победит Дональд Трамп. Но даже если американцы по-прежнему будут предоставлять Украине военную помощь, то для конгрессменов очевидно, что финансовая поддержка, чтобы избежать краха украинской экономики, должна лечь на плечи европейцев, заключается в статье.
В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза. Как указали в Еврокомиссии, переговоры возможны только при выполнении определенных условий. Для Киева это продолжение борьбы с коррупцией и проведение реформы для защиты прав нацменьшинств.
При этом глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что даже в случае выполнения всех требований Украина может присоединиться к ЕС не ранее 2030 года. Он также напомнил, что некоторые государства Балкан ждут членства уже 20 лет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияЕвросоюз
 
 
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