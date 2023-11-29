https://ria.ru/20231129/putin-1912630096.html

Европа готовит Путину рождественский сюрприз, пишут СМИ

Европа готовит Путину рождественский сюрприз, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2023

Европа готовит Путину рождественский сюрприз, пишут СМИ

Президента России Владимира Путина может ждать приятный сюрприз по итогам декабрьского саммита лидеров ЕС, пишет датское издание DR. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:29

2023-11-29T13:29

2023-11-29T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:154:3063:1877_1920x0_80_0_0_4de204a2765f893f2d34711add72e375.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президента России Владимира Путина может ждать приятный сюрприз по итогам декабрьского саммита лидеров ЕС, пишет датское издание DR. Как отмечает автор, саммит ЕС намечен на декабрь, но решение о начале переговоров о вступлении Украины могут отложить до следующей встречи, которая планируется на март. Весной Еврокомиссия должна представить очередной доклад о прогрессе Киева на пути к членству. Поэтому, полагает автор, лидерам Евросоюза будет естественно дождаться этого документа."В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может", — говорится в статье. Автор напоминает, что в следующем году как в Европе, так и в США состоятся выборы, они могут оказаться для России важным подспорьем в противостоянии с Украиной. Тогда как для Киева компромисс ЕС станет болезненным поражением.В США уже очевидно, что поддержка Киева снижается, продолжает журналист. К тому же, по его словам, еще неизвестно, что будет дальше, если на президентских выборах в следующем году победит Дональд Трамп. Но даже если американцы по-прежнему будут предоставлять Украине военную помощь, то для конгрессменов очевидно, что финансовая поддержка, чтобы избежать краха украинской экономики, должна лечь на плечи европейцев, заключается в статье. В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза. Как указали в Еврокомиссии, переговоры возможны только при выполнении определенных условий. Для Киева это продолжение борьбы с коррупцией и проведение реформы для защиты прав нацменьшинств.При этом глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что даже в случае выполнения всех требований Украина может присоединиться к ЕС не ранее 2030 года. Он также напомнил, что некоторые государства Балкан ждут членства уже 20 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231129/stoltenberg-1912600543.html

https://ria.ru/20231129/putin-1912574742.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, евросоюз