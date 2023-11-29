https://ria.ru/20231129/pushkov-1912528117.html

"Свидетельство о невменяемости": Пушков оценил слова Сийярто об Украине

"Свидетельство о невменяемости": Пушков оценил слова Сийярто об Украине - РИА Новости, 29.11.2023

"Свидетельство о невменяемости": Пушков оценил слова Сийярто об Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что на заседании Совета глав МИД стран НАТО многие... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T06:35

2023-11-29T06:35

2023-11-29T10:59

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украина

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владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что на заседании Совета глав МИД стран НАТО многие "вполголоса и с опаской" признали, что результаты контрнаступления ВСУ далеки от ожиданий.Как ранее рассказал Сийярто, участникам Совета "пришло осознание", что украинское контрнаступление "дало заметно далекие от ожиданий результаты, и это сегодня никто не оспаривал". При этом попытка одного из министров объяснить, что контрнаступление будет победным, была "изолирована", добавил он."Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", — написал Пушков в своем Telegram-канале.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось.В начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231129/plan-1912520723.html

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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, алексей пушков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины