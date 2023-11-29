https://ria.ru/20231129/proverka-1912699908.html

Во Владимирской области проверят данные об использовании рабского труда

Во Владимирской области проверят данные об использовании рабского труда - РИА Новости, 29.11.2023

Во Владимирской области проверят данные об использовании рабского труда

Следователями во Владимирской области проверяется информация СМИ о возможном использовании рабского труда проживающей в регионе семьей, сообщило областное... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:09

2023-11-29T17:09

2023-11-29T17:09

происшествия

владимирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

РЯЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Следователями во Владимирской области проверяется информация СМИ о возможном использовании рабского труда проживающей в регионе семьей, сообщило областное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. "Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по сообщению в средствах массовой информации о возможном использовании рабского труда в Селивановском районе", — сообщило СУСК. Уточняется, что информация появилась в эфире федерального телеканала, где сообщается о жительнице Селивановского района, воспитывающей двух несовершеннолетних детей. При этом отмечается, что "ее семья использует для подсобных работ на территории домовладения рабский труд лиц без постоянного места жительства". Следователи намерены проверить озвученные обстоятельства, а также условия проживания и воспитания несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731208060.html

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)