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Во Владимирской области проверят данные об использовании рабского труда
Во Владимирской области проверят данные об использовании рабского труда - РИА Новости, 29.11.2023
Во Владимирской области проверят данные об использовании рабского труда
Следователями во Владимирской области проверяется информация СМИ о возможном использовании рабского труда проживающей в регионе семьей, сообщило областное... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:09
2023-11-29T17:09
2023-11-29T17:09
происшествия
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Следователями во Владимирской области проверяется информация СМИ о возможном использовании рабского труда проживающей в регионе семьей, сообщило областное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. "Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по сообщению в средствах массовой информации о возможном использовании рабского труда в Селивановском районе", — сообщило СУСК. Уточняется, что информация появилась в эфире федерального телеканала, где сообщается о жительнице Селивановского района, воспитывающей двух несовершеннолетних детей. При этом отмечается, что "ее семья использует для подсобных работ на территории домовладения рабский труд лиц без постоянного места жительства". Следователи намерены проверить озвученные обстоятельства, а также условия проживания и воспитания несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210505/ukraina-1731208060.html
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происшествия, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области проверят данные об использовании рабского труда
Во Владимирской области проверят данные об использовании семьей рабского труда