https://ria.ru/20231129/proizvodstvo-1912650062.html

Марий Эл заняла пятое место по темпам роста промпроизводства в России

Марий Эл заняла пятое место по темпам роста промпроизводства в России - РИА Новости, 29.11.2023

Марий Эл заняла пятое место по темпам роста промпроизводства в России

Республика Марий Эл заняла пятое место в России по темпам роста промышленного производства за первую половину 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:35

2023-11-29T14:35

2023-11-29T14:35

выставка-форум "россия"

экономика

россия

дмитрий чернышенко

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Республика Марий Эл заняла пятое место в России по темпам роста промышленного производства за первую половину 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Республика динамично развивается, растет уровень жизни. По итогам первого полугодия субъект занял третье место в ПФО (Приволжском федеральном округе – ред.) по темпам роста среднедушевых доходов и пятое место в стране по темпам прироста промышленного производства", - сказал Чернышенко во время открытия дня региона – презентации Республики Марий Эл на выставке "Россия". По его словам, в рамках пяти приоритетных проектов, которые утверждены председателем правительства, строятся дороги, мосты, причалы и многое другое, что делает жизнь жителей региона еще лучше. В республике также активно развивается высокотехнологичная промышленность, реализуется проект, отметил Чернышенко. "Особенно важно сказать, что у Марий Эл очень хороший туристический потенциал. Турпоток в регион за последние годы вырос практически вдвое", — добавил вице-премьер. Республика включена в туристический маршрут "Великий Волжский путь", отметил он.

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экономика, россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"