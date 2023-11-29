Марий Эл заняла пятое место по темпам роста промпроизводства в России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Республика Марий Эл заняла пятое место в России по темпам роста промышленного производства за первую половину 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Республика динамично развивается, растет уровень жизни. По итогам первого полугодия субъект занял третье место в ПФО (Приволжском федеральном округе – ред.) по темпам роста среднедушевых доходов и пятое место в стране по темпам прироста промышленного производства", - сказал Чернышенко во время открытия дня региона – презентации Республики Марий Эл на выставке "Россия". По его словам, в рамках пяти приоритетных проектов, которые утверждены председателем правительства, строятся дороги, мосты, причалы и многое другое, что делает жизнь жителей региона еще лучше. В республике также активно развивается высокотехнологичная промышленность, реализуется проект, отметил Чернышенко. "Особенно важно сказать, что у Марий Эл очень хороший туристический потенциал. Турпоток в регион за последние годы вырос практически вдвое", — добавил вице-премьер. Республика включена в туристический маршрут "Великий Волжский путь", отметил он.
Вид на набережную Брюгге в Йошкар-Оле. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Республика Марий Эл заняла пятое место в России по темпам роста промышленного производства за первую половину 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Республика динамично развивается, растет уровень жизни. По итогам первого полугодия субъект занял третье место в ПФО (Приволжском федеральном округе – ред.) по темпам роста среднедушевых доходов и пятое место в стране по темпам прироста промышленного производства", - сказал Чернышенко во время открытия дня региона – презентации Республики Марий Эл на выставке "Россия".
По его словам, в рамках пяти приоритетных проектов, которые утверждены председателем правительства, строятся дороги, мосты, причалы и многое другое, что делает жизнь жителей региона еще лучше.
В республике также активно развивается высокотехнологичная промышленность, реализуется проект, отметил Чернышенко.
«
"Особенно важно сказать, что у Марий Эл очень хороший туристический потенциал. Турпоток в регион за последние годы вырос практически вдвое", — добавил вице-премьер.
Республика включена в туристический маршрут "Великий Волжский путь", отметил он.
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