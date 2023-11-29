https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912633848.html
Под Петербургом ребенок упал на разбитую чашку и распорол живот
Под Петербургом ребенок упал на разбитую чашку и распорол живот - РИА Новости, 29.11.2023
Под Петербургом ребенок упал на разбитую чашку и распорол живот
Трехлетняя девочка упала на разбитую стеклянную чашку в поселке Песочный под Санкт-Петербургом и госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает региональный... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:38
2023-11-29T13:38
2023-11-29T13:44
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_2bd696c90370d0f6c9ba22ead2611c36.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Трехлетняя девочка упала на разбитую стеклянную чашку в поселке Песочный под Санкт-Петербургом и госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает региональный главк МВД РФ, который проводит проверку по факту травмирования ребенка. Как информирует ведомство, накануне около 17.24 мск в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме в садоводстве "Левашово" в поселке Песочный трехлетняя девочка получила резаную рану живота. "По прибытию на место происшествия наряда полиции было установлено, что около 11.30 девочка по неосторожности упала на разбитую стеклянную чашку, получила резаную рану живота и в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912586613.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_593:0:2948:1766_1920x0_80_0_0_de9a0afb783158f99ca3e2bc65c63b3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Под Петербургом ребенок упал на разбитую чашку и распорол живот
Под Петербургом трехлетняя девочка упала на разбитую чашку и распорола живот