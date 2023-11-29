https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912633848.html

Под Петербургом ребенок упал на разбитую чашку и распорол живот

Под Петербургом ребенок упал на разбитую чашку и распорол живот - РИА Новости, 29.11.2023

Под Петербургом ребенок упал на разбитую чашку и распорол живот

Трехлетняя девочка упала на разбитую стеклянную чашку в поселке Песочный под Санкт-Петербургом и госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает региональный... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:38

2023-11-29T13:38

2023-11-29T13:44

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Трехлетняя девочка упала на разбитую стеклянную чашку в поселке Песочный под Санкт-Петербургом и госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает региональный главк МВД РФ, который проводит проверку по факту травмирования ребенка. Как информирует ведомство, накануне около 17.24 мск в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме в садоводстве "Левашово" в поселке Песочный трехлетняя девочка получила резаную рану живота. "По прибытию на место происшествия наряда полиции было установлено, что около 11.30 девочка по неосторожности упала на разбитую стеклянную чашку, получила резаную рану живота и в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912586613.html

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происшествия, санкт-петербург, россия