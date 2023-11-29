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Грузовик "Прогресс МС-23" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 29.11.2023
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14:56 29.11.2023
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Грузовик "Прогресс МС-23" затопили в Тихом океане
Грузовик "Прогресс МС-23" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 29.11.2023
Грузовик "Прогресс МС-23" затопили в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-23", покинувший МКС, сошёл с орбиты, его несгораемые обломки упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос" на... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:56
2023-11-29T14:56
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-23", покинувший МКС, сошёл с орбиты, его несгораемые обломки упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос" на сайте. "Грузовой корабль "Прогресс МС-23", проработавший на МКС более полугода, был сведен с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился", - говорится в сообщении. Грузовик отстыковался от Международной космической станции в 10.55 мск. В 14.02 его двигатель включился на торможение, после чего корабль начал сход с орбиты. "Прогресс МС-23" был запущен с космодрома Байконур 24 мая на ракете "Союз-2.1а" и доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Место, к которому он был пристыкован, скоро займёт "Прогресс МС-25". Он на такой же ракете стартует с Байконура 1 декабря и пристыкуется к станции 3 декабря. Кроме того, в составе МКС сейчас находится грузовик "Прогресс МС-24", прибывший 25 августа.
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космос - риа наука, тихий океан, роскосмос
Космос - РИА Наука, Тихий океан, Роскосмос
Грузовик "Прогресс МС-23" затопили в Тихом океане

Грузовик "Прогресс МС-23" затопили в Тихом океане после полугода на МКС

© NASAГрузовой космический корабль "Прогресс"
Грузовой космический корабль Прогресс - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© NASA
Грузовой космический корабль "Прогресс". Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-23", покинувший МКС, сошёл с орбиты, его несгораемые обломки упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос" на сайте.
"Грузовой корабль "Прогресс МС-23", проработавший на МКС более полугода, был сведен с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился", - говорится в сообщении.
Грузовик отстыковался от Международной космической станции в 10.55 мск. В 14.02 его двигатель включился на торможение, после чего корабль начал сход с орбиты.
"Прогресс МС-23" был запущен с космодрома Байконур 24 мая на ракете "Союз-2.1а" и доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Место, к которому он был пристыкован, скоро займёт "Прогресс МС-25". Он на такой же ракете стартует с Байконура 1 декабря и пристыкуется к станции 3 декабря. Кроме того, в составе МКС сейчас находится грузовик "Прогресс МС-24", прибывший 25 августа.
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