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Грузовик "Прогресс МС-23" затопили в Тихом океане
Грузовик "Прогресс МС-23" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 29.11.2023
Грузовик "Прогресс МС-23" затопили в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-23", покинувший МКС, сошёл с орбиты, его несгораемые обломки упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос" на... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:56
2023-11-29T14:56
2023-11-29T14:56
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-23", покинувший МКС, сошёл с орбиты, его несгораемые обломки упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос" на сайте. "Грузовой корабль "Прогресс МС-23", проработавший на МКС более полугода, был сведен с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился", - говорится в сообщении. Грузовик отстыковался от Международной космической станции в 10.55 мск. В 14.02 его двигатель включился на торможение, после чего корабль начал сход с орбиты. "Прогресс МС-23" был запущен с космодрома Байконур 24 мая на ракете "Союз-2.1а" и доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Место, к которому он был пристыкован, скоро займёт "Прогресс МС-25". Он на такой же ракете стартует с Байконура 1 декабря и пристыкуется к станции 3 декабря. Кроме того, в составе МКС сейчас находится грузовик "Прогресс МС-24", прибывший 25 августа.
https://ria.ru/20231120/statistika-1910467203.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, тихий океан, роскосмос
Космос - РИА Наука, Тихий океан, Роскосмос
Грузовик "Прогресс МС-23" затопили в Тихом океане
Грузовик "Прогресс МС-23" затопили в Тихом океане после полугода на МКС
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости.
Грузовой корабль "Прогресс МС-23", покинувший МКС, сошёл с орбиты, его несгораемые обломки упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос" на сайте
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"Грузовой корабль "Прогресс МС-23", проработавший на МКС более полугода, был сведен с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился", - говорится в сообщении.
Грузовик отстыковался от Международной космической станции в 10.55 мск. В 14.02 его двигатель включился на торможение, после чего корабль начал сход с орбиты.
"Прогресс МС-23" был запущен с космодрома Байконур 24 мая на ракете "Союз-2.1а" и доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Место, к которому он был пристыкован, скоро займёт "Прогресс МС-25". Он на такой же ракете стартует с Байконура 1 декабря и пристыкуется к станции 3 декабря. Кроме того, в составе МКС сейчас находится грузовик "Прогресс МС-24", прибывший 25 августа.
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