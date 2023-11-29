Опубликована расширенная деловая программа "Национального здравоохранения"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Росконгресс"Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Росконгресс"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На официальном сайте второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение 2023" опубликована деловая программа с участниками экспертных дискуссий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Конгресс пройдет на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"Система здравоохранения доказала свою устойчивость и готовность противостоять любым вызовам времени. В рамках Конгресса будут представлены ведущие достижения отрасли здравоохранения за последние годы. Наша задача – не только презентовать успешные практики и подвести итоги работы, но наметить дальнейшие шаги по развитию отрасли, составить дорожные карты по ключевым направлениям работы", - приводятся в сообщении пресс-службы слова первого заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Виктора Фисенко.
По данным пресс-службы, в деловой программе Конгресса примут участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, председатель комитета по охране здоровья Госдумы РФ Бадма Башанкаев, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто и другие. Среди других участников Конгресса – представители органов власти, медицинского и научного сообщества, некоммерческих организаций и бизнеса, а также лидеры отечественного и зарубежного здравоохранения.