https://ria.ru/20231129/programma-1912663050.html

Опубликована расширенная деловая программа "Национального здравоохранения"

Опубликована расширенная деловая программа "Национального здравоохранения" - РИА Новости, 29.11.2023

Опубликована расширенная деловая программа "Национального здравоохранения"

На официальном сайте второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение 2023" опубликована деловая программа с участниками... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:19

2023-11-29T15:19

2023-11-29T15:19

россия

виктор фисенко

михаил мурашко

евгений шляхто

госдума рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На официальном сайте второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение 2023" опубликована деловая программа с участниками экспертных дискуссий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Конгресс пройдет на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Система здравоохранения доказала свою устойчивость и готовность противостоять любым вызовам времени. В рамках Конгресса будут представлены ведущие достижения отрасли здравоохранения за последние годы. Наша задача – не только презентовать успешные практики и подвести итоги работы, но наметить дальнейшие шаги по развитию отрасли, составить дорожные карты по ключевым направлениям работы", - приводятся в сообщении пресс-службы слова первого заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Виктора Фисенко. По данным пресс-службы, в деловой программе Конгресса примут участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, председатель комитета по охране здоровья Госдумы РФ Бадма Башанкаев, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто и другие. Среди других участников Конгресса – представители органов власти, медицинского и научного сообщества, некоммерческих организаций и бизнеса, а также лидеры отечественного и зарубежного здравоохранения.

https://ria.ru/20231128/kongress_molodykh_uchenykh-1912489533.html

россия

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Артем Смирнов

россия, виктор фисенко, михаил мурашко, евгений шляхто, госдума рф