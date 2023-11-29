Рейтинг@Mail.ru
Опубликована расширенная деловая программа "Национального здравоохранения" - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/programma-1912663050.html
Опубликована расширенная деловая программа "Национального здравоохранения"
Опубликована расширенная деловая программа "Национального здравоохранения" - РИА Новости, 29.11.2023
Опубликована расширенная деловая программа "Национального здравоохранения"
На официальном сайте второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение 2023" опубликована деловая программа с участниками... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:19
2023-11-29T15:19
россия
виктор фисенко
михаил мурашко
евгений шляхто
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912661567_0:0:2345:1320_1920x0_80_0_0_36c9c87b0c49ff2844b9e0ee5ceffb20.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На официальном сайте второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение 2023" опубликована деловая программа с участниками экспертных дискуссий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Конгресс пройдет на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Система здравоохранения доказала свою устойчивость и готовность противостоять любым вызовам времени. В рамках Конгресса будут представлены ведущие достижения отрасли здравоохранения за последние годы. Наша задача – не только презентовать успешные практики и подвести итоги работы, но наметить дальнейшие шаги по развитию отрасли, составить дорожные карты по ключевым направлениям работы", - приводятся в сообщении пресс-службы слова первого заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Виктора Фисенко. По данным пресс-службы, в деловой программе Конгресса примут участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, председатель комитета по охране здоровья Госдумы РФ Бадма Башанкаев, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто и другие. Среди других участников Конгресса – представители органов власти, медицинского и научного сообщества, некоммерческих организаций и бизнеса, а также лидеры отечественного и зарубежного здравоохранения.
https://ria.ru/20231128/kongress_molodykh_uchenykh-1912489533.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912661567_0:0:2085:1563_1920x0_80_0_0_18ee7a4087dd3bdacfdabc5bf22d57c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, виктор фисенко, михаил мурашко, евгений шляхто, госдума рф
Россия, Виктор Фисенко, Михаил Мурашко, Евгений Шляхто, Госдума РФ

Опубликована расширенная деловая программа "Национального здравоохранения"

© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Росконгресс"Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко
Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Росконгресс"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На официальном сайте второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение 2023" опубликована деловая программа с участниками экспертных дискуссий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Конгресс пройдет на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
На Конгрессе молодых ученых обсудили роль химической отрасли - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
На Конгрессе молодых ученых обсудили роль химической отрасли
28 ноября, 20:08
"Система здравоохранения доказала свою устойчивость и готовность противостоять любым вызовам времени. В рамках Конгресса будут представлены ведущие достижения отрасли здравоохранения за последние годы. Наша задача – не только презентовать успешные практики и подвести итоги работы, но наметить дальнейшие шаги по развитию отрасли, составить дорожные карты по ключевым направлениям работы", - приводятся в сообщении пресс-службы слова первого заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Виктора Фисенко.
По данным пресс-службы, в деловой программе Конгресса примут участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, председатель комитета по охране здоровья Госдумы РФ Бадма Башанкаев, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто и другие. Среди других участников Конгресса – представители органов власти, медицинского и научного сообщества, некоммерческих организаций и бизнеса, а также лидеры отечественного и зарубежного здравоохранения.
 
РоссияВиктор ФисенкоМихаил МурашкоЕвгений ШляхтоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала