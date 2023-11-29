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Финал "Профессионалов" может ежегодно проходить в Петербурге - Голикова - РИА Новости, 29.11.2023
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Год педагога и наставника
 
12:50 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/professional-1912616929.html
Финал "Профессионалов" может ежегодно проходить в Петербурге - Голикова
Финал "Профессионалов" может ежегодно проходить в Петербурге - Голикова - РИА Новости, 29.11.2023
Финал "Профессионалов" может ежегодно проходить в Петербурге - Голикова
Финал чемпионата "Профессионалы" может ежегодно проводиться в Петербурге, такое решение сейчас обсуждается, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:50
2023-11-29T12:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" может ежегодно проводиться в Петербурге, такое решение сейчас обсуждается, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на неформальной встрече с участниками в СКК "Юбилейный". "Президент страны принял решение, что чемпионат будет проходить ежегодно. И каждый раз, набирая обороты, он приобретает все новые и новые черты. Мы сегодня обсуждали с Александром Дмитриевичем (Бегловым - ред.): нам оставить Петербург или нам начать перемещаться по стране. Все намекает на то, что Петербург должен стать столицей профессионального мастерства", - сказала Голикова. Она подчеркнула, что профессиональное образование сейчас выбирают очень многие молодые люди. "Те, кто после 9 класса выбрал рабочую профессию, их не так мало – 60%, и нам важно чтобы они пошли по правильному пути", - добавила вице-премьер. По словам Голиковой, цель чемпионата - трудоустройство выпускников. "Сам чемпионат рассчитан на наш профессионалитет, чтобы ребята обязательно трудоустраивались, здесь 600 человек у нас участвуют, в принципе, сегодня мы встречались с работодателями, и все готовы их брать", - сказала она. Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" проводится впервые, инициатива его создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину. Финал чемпионата проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября. Финалистами стали почти 700 человек из 62 регионов России, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах.
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общество, татьяна голикова, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Татьяна Голикова, СН_Образование, Социальный навигатор

Финал "Профессионалов" может ежегодно проходить в Петербурге - Голикова

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме "Россия"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" может ежегодно проводиться в Петербурге, такое решение сейчас обсуждается, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на неформальной встрече с участниками в СКК "Юбилейный".
"Президент страны принял решение, что чемпионат будет проходить ежегодно. И каждый раз, набирая обороты, он приобретает все новые и новые черты. Мы сегодня обсуждали с Александром Дмитриевичем (Бегловым - ред.): нам оставить Петербург или нам начать перемещаться по стране. Все намекает на то, что Петербург должен стать столицей профессионального мастерства", - сказала Голикова.
Она подчеркнула, что профессиональное образование сейчас выбирают очень многие молодые люди. "Те, кто после 9 класса выбрал рабочую профессию, их не так мало – 60%, и нам важно чтобы они пошли по правильному пути", - добавила вице-премьер.
По словам Голиковой, цель чемпионата - трудоустройство выпускников. "Сам чемпионат рассчитан на наш профессионалитет, чтобы ребята обязательно трудоустраивались, здесь 600 человек у нас участвуют, в принципе, сегодня мы встречались с работодателями, и все готовы их брать", - сказала она.
Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" проводится впервые, инициатива его создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину. Финал чемпионата проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября. Финалистами стали почти 700 человек из 62 регионов России, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах.
 
Год педагога и наставникаОбществоТатьяна ГоликоваСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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