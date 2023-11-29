Подконтрольная Киеву "прокуратура Крыма" заочно вынесла приговор Ковитиди
Подконтрольная Киеву "прокуратура Крыма" приговорила Ковитиди к 11 годам тюрьмы
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подконтрольная Киеву "прокуратура автономной республики Крым" заявила о заочном вынесении приговора сенатору от региона Ольге Ковитиди в виде 11 лет лишения свободы по обвинению в коллаборационистской деятельности.
"По публичному обвинению прокуратуры Крыма 11 лет лишения свободы заочно получила крымский "сенатор", - говорится в публикации на странице "Прокуратуры" в соцсети Facebook*.
В оригинальной публикации не указывается имя осужденной, однако именно Ковитиди занимает пост сенатора от Крыма с апреля 2014 года.
Сообщается, что сенатор признана виновной по двум статьям: о коллаборационистской деятельности, а также "оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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