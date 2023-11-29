Рейтинг@Mail.ru
Подконтрольная Киеву "прокуратура Крыма" заочно вынесла приговор Ковитиди - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/prigovor-1912758377.html
Подконтрольная Киеву "прокуратура Крыма" заочно вынесла приговор Ковитиди
Подконтрольная Киеву "прокуратура Крыма" заочно вынесла приговор Ковитиди - РИА Новости, 29.11.2023
Подконтрольная Киеву "прокуратура Крыма" заочно вынесла приговор Ковитиди
Подконтрольная Киеву "прокуратура автономной республики Крым" заявила о заочном вынесении приговора сенатору от региона Ольге Ковитиди в виде 11 лет лишения... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:37
2023-11-29T20:37
россия
прокуратура крыма
владимир путин
ольга ковитиди
киев
украина
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/34/1508003424_0:176:2228:1429_1920x0_80_0_0_10599320dc2574ebe61a753130cf538d.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подконтрольная Киеву "прокуратура автономной республики Крым" заявила о заочном вынесении приговора сенатору от региона Ольге Ковитиди в виде 11 лет лишения свободы по обвинению в коллаборационистской деятельности. "По публичному обвинению прокуратуры Крыма 11 лет лишения свободы заочно получила крымский "сенатор", - говорится в публикации на странице "Прокуратуры" в соцсети Facebook*. В оригинальной публикации не указывается имя осужденной, однако именно Ковитиди занимает пост сенатора от Крыма с апреля 2014 года. Сообщается, что сенатор признана виновной по двум статьям: о коллаборационистской деятельности, а также "оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231107/draka-1908023445.html
https://ria.ru/20231114/gasparyan-1909481151.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/34/1508003424_165:0:2228:1547_1920x0_80_0_0_271e0154eac92945b4dfb53e3aea6aff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, прокуратура крыма, владимир путин, ольга ковитиди, киев, украина, оон, в мире
Россия, Прокуратура Крыма, Владимир Путин, Ольга Ковитиди, Киев, Украина, ООН, В мире
Подконтрольная Киеву "прокуратура Крыма" заочно вынесла приговор Ковитиди

Подконтрольная Киеву "прокуратура Крыма" приговорила Ковитиди к 11 годам тюрьмы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подконтрольная Киеву "прокуратура автономной республики Крым" заявила о заочном вынесении приговора сенатору от региона Ольге Ковитиди в виде 11 лет лишения свободы по обвинению в коллаборационистской деятельности.
"По публичному обвинению прокуратуры Крыма 11 лет лишения свободы заочно получила крымский "сенатор", - говорится в публикации на странице "Прокуратуры" в соцсети Facebook*.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Сотрудники СБУ подрались с военными из-за русского шансона
7 ноября, 20:55
В оригинальной публикации не указывается имя осужденной, однако именно Ковитиди занимает пост сенатора от Крыма с апреля 2014 года.
Сообщается, что сенатор признана виновной по двум статьям: о коллаборационистской деятельности, а также "оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Гаспарян отреагировал на приговор суда в Киеве о лишении свободы
14 ноября, 23:00
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияПрокуратура КрымаВладимир ПутинОльга КовитидиКиевУкраинаООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала