https://ria.ru/20231129/prigovor-1912758377.html

Подконтрольная Киеву "прокуратура Крыма" заочно вынесла приговор Ковитиди

Подконтрольная Киеву "прокуратура Крыма" заочно вынесла приговор Ковитиди - РИА Новости, 29.11.2023

Подконтрольная Киеву "прокуратура Крыма" заочно вынесла приговор Ковитиди

Подконтрольная Киеву "прокуратура автономной республики Крым" заявила о заочном вынесении приговора сенатору от региона Ольге Ковитиди в виде 11 лет лишения... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:37

2023-11-29T20:37

2023-11-29T20:37

россия

прокуратура крыма

владимир путин

ольга ковитиди

киев

украина

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/34/1508003424_0:176:2228:1429_1920x0_80_0_0_10599320dc2574ebe61a753130cf538d.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подконтрольная Киеву "прокуратура автономной республики Крым" заявила о заочном вынесении приговора сенатору от региона Ольге Ковитиди в виде 11 лет лишения свободы по обвинению в коллаборационистской деятельности. "По публичному обвинению прокуратуры Крыма 11 лет лишения свободы заочно получила крымский "сенатор", - говорится в публикации на странице "Прокуратуры" в соцсети Facebook*. В оригинальной публикации не указывается имя осужденной, однако именно Ковитиди занимает пост сенатора от Крыма с апреля 2014 года. Сообщается, что сенатор признана виновной по двум статьям: о коллаборационистской деятельности, а также "оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231107/draka-1908023445.html

https://ria.ru/20231114/gasparyan-1909481151.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, прокуратура крыма, владимир путин, ольга ковитиди, киев, украина, оон, в мире