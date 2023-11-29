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В Ингушетии вынесли приговор экс-полицейским за мошенничество и грабеж - РИА Новости, 29.11.2023
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18:39 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/prigovor-1912729381.html
В Ингушетии вынесли приговор экс-полицейским за мошенничество и грабеж
В Ингушетии вынесли приговор экс-полицейским за мошенничество и грабеж - РИА Новости, 29.11.2023
В Ингушетии вынесли приговор экс-полицейским за мошенничество и грабеж
Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к заключению на срок от двух до четырех лет трех бывших сотрудников полиции, которых обвиняли в получении... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:39
2023-11-29T18:39
происшествия
россия
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НАЛЬЧИК, 29 ноя – РИА Новости. Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к заключению на срок от двух до четырех лет трех бывших сотрудников полиции, которых обвиняли в получении взятки, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по региону. Как установил суд, в апреле 2022 года в городе Карабулаке трое сотрудников органов внутренних дел под предлогом доставления в административное здание полиции для освидетельствования на предмет употребления наркотиков и психотропных веществ потребовали от местного жителя деньги. "Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина передал им 70 тысяч рублей. Аналогичным способом на территории Назрани путем мошенничества они похитили у жителя селения Барсуки денежные средства на сумму около 8 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным суда и следствия, обвиняемые похитили у жителя республики 250 тысяч рублей, а у одного из полицейских при задержании был обнаружен героин. "Суд назначил им наказание от двух до четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя государственной власти в правоохранительных органах, сроком на три года, а также специальных званий", - уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20231129/pokhischenie-1912526320.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Ингушетии вынесли приговор экс-полицейским за мошенничество и грабеж

В Ингушетии вынесли приговор троим экс-полицейским за мошенничество и грабеж

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НАЛЬЧИК, 29 ноя – РИА Новости. Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к заключению на срок от двух до четырех лет трех бывших сотрудников полиции, которых обвиняли в получении взятки, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по региону.
Как установил суд, в апреле 2022 года в городе Карабулаке трое сотрудников органов внутренних дел под предлогом доставления в административное здание полиции для освидетельствования на предмет употребления наркотиков и психотропных веществ потребовали от местного жителя деньги.
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"Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина передал им 70 тысяч рублей. Аналогичным способом на территории Назрани путем мошенничества они похитили у жителя селения Барсуки денежные средства на сумму около 8 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным суда и следствия, обвиняемые похитили у жителя республики 250 тысяч рублей, а у одного из полицейских при задержании был обнаружен героин.
"Суд назначил им наказание от двух до четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя государственной власти в правоохранительных органах, сроком на три года, а также специальных званий", - уточняет пресс-служба.
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