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Приамурье отправило квадрокоптеры и 4,5 тысячи газовых баллонов бойцам СВО - РИА Новости, 29.11.2023
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Надежные люди
 
11:14 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/priamure-1912576545.html
Приамурье отправило квадрокоптеры и 4,5 тысячи газовых баллонов бойцам СВО
Приамурье отправило квадрокоптеры и 4,5 тысячи газовых баллонов бойцам СВО - РИА Новости, 29.11.2023
Приамурье отправило квадрокоптеры и 4,5 тысячи газовых баллонов бойцам СВО
Власти Приамурья отправили новую партию военного оборудования и предметов быта для бойцов в зону СВО, в том числе квадрокоптеры, антидроновое оборудование и... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:14
2023-11-29T11:14
надежные люди
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Приамурья отправили новую партию военного оборудования и предметов быта для бойцов в зону СВО, в том числе квадрокоптеры, антидроновое оборудование и более 4,5 тысячи газовых баллонов, сообщает правительство региона. Спецоборудование и необходимые бытовые предметы закупили по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова. В декабре военнослужащим передадут еще одну партию общей стоимостью 25 миллионов рублей. "Спецоборудование и вещи, необходимые бойцам в быту, направляем в зону проведения СВО по заявкам Минобороны России постоянно. В декабре передадим нашим бойцам аэроскоп, комплексы для борьбы с беспилотниками, а также для разведки и ведения огня из закрытых позиций, тепловизионные прицелы, радиомосты, очки ночного видения, квадрокоптеры и генераторы. Это оборудование сейчас закупаем, на это выделили более 25 миллионов рублей из резервного фонда правительства области", - сказал Орлов, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, обеспечивать амуницией и оборудованием бойцов активно помогают предприниматели и жители области, которые перечисляют деньги на специальный счет социального центра "Доброта".
https://ria.ru/20231127/pomosch-1912029613.html
амурская область
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РИА Новости
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василий орлов (губернатор), амурская область
Надежные люди, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Приамурье отправило квадрокоптеры и 4,5 тысячи газовых баллонов бойцам СВО

Власти Приамурья отправили квадрокоптеры и 4,5 тыс газовых баллонов бойцам СВО

© Fotolia / leungchopanГазовые баллоны
Газовые баллоны - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Fotolia / leungchopan
Газовые баллоны. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Приамурья отправили новую партию военного оборудования и предметов быта для бойцов в зону СВО, в том числе квадрокоптеры, антидроновое оборудование и более 4,5 тысячи газовых баллонов, сообщает правительство региона.
Спецоборудование и необходимые бытовые предметы закупили по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова. В декабре военнослужащим передадут еще одну партию общей стоимостью 25 миллионов рублей.
"Спецоборудование и вещи, необходимые бойцам в быту, направляем в зону проведения СВО по заявкам Минобороны России постоянно. В декабре передадим нашим бойцам аэроскоп, комплексы для борьбы с беспилотниками, а также для разведки и ведения огня из закрытых позиций, тепловизионные прицелы, радиомосты, очки ночного видения, квадрокоптеры и генераторы. Это оборудование сейчас закупаем, на это выделили более 25 миллионов рублей из резервного фонда правительства области", - сказал Орлов, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, обеспечивать амуницией и оборудованием бойцов активно помогают предприниматели и жители области, которые перечисляют деньги на специальный счет социального центра "Доброта".
Школьники сельской школы Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов СВО
Школьники из Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов в зоне СВО
27 ноября, 09:35
 
Надежные людиВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
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