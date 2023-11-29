https://ria.ru/20231129/priamure-1912576545.html
Приамурье отправило квадрокоптеры и 4,5 тысячи газовых баллонов бойцам СВО
Приамурье отправило квадрокоптеры и 4,5 тысячи газовых баллонов бойцам СВО - РИА Новости, 29.11.2023
Приамурье отправило квадрокоптеры и 4,5 тысячи газовых баллонов бойцам СВО
Власти Приамурья отправили новую партию военного оборудования и предметов быта для бойцов в зону СВО, в том числе квадрокоптеры, антидроновое оборудование и... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:14
2023-11-29T11:14
2023-11-29T11:14
надежные люди
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Приамурья отправили новую партию военного оборудования и предметов быта для бойцов в зону СВО, в том числе квадрокоптеры, антидроновое оборудование и более 4,5 тысячи газовых баллонов, сообщает правительство региона. Спецоборудование и необходимые бытовые предметы закупили по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова. В декабре военнослужащим передадут еще одну партию общей стоимостью 25 миллионов рублей. "Спецоборудование и вещи, необходимые бойцам в быту, направляем в зону проведения СВО по заявкам Минобороны России постоянно. В декабре передадим нашим бойцам аэроскоп, комплексы для борьбы с беспилотниками, а также для разведки и ведения огня из закрытых позиций, тепловизионные прицелы, радиомосты, очки ночного видения, квадрокоптеры и генераторы. Это оборудование сейчас закупаем, на это выделили более 25 миллионов рублей из резервного фонда правительства области", - сказал Орлов, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, обеспечивать амуницией и оборудованием бойцов активно помогают предприниматели и жители области, которые перечисляют деньги на специальный счет социального центра "Доброта".
https://ria.ru/20231127/pomosch-1912029613.html
амурская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий орлов (губернатор), амурская область
Надежные люди, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Приамурье отправило квадрокоптеры и 4,5 тысячи газовых баллонов бойцам СВО
Власти Приамурья отправили квадрокоптеры и 4,5 тыс газовых баллонов бойцам СВО