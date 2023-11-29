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В Петербурге загорелось производственно-складское здание

В Петербурге загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 29.11.2023

В Петербурге загорелось производственно-складское здание

Пожар произошел в Петербурге в производственно-складском здании на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T21:15

2023-11-29T21:15

2023-11-29T21:28

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Пожар произошел в Петербурге в производственно-складском здании на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре во Фрунзенском районе (Грузовой проезд, дом 33) поступило в 20:06. "В 1-2-х этажном производственно-складском здании происходит горение обстановки на площади 200 квадратных метров. В 20:30 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара от МЧС привлекли шесть единиц техники и 29 человек.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)