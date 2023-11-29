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В Петербурге загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 29.11.2023
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21:15 29.11.2023 (обновлено: 21:28 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/pozhar-1912764196.html
В Петербурге загорелось производственно-складское здание
В Петербурге загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 29.11.2023
В Петербурге загорелось производственно-складское здание
Пожар произошел в Петербурге в производственно-складском здании на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:15
2023-11-29T21:28
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Пожар произошел в Петербурге в производственно-складском здании на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре во Фрунзенском районе (Грузовой проезд, дом 33) поступило в 20:06. "В 1-2-х этажном производственно-складском здании происходит горение обстановки на площади 200 квадратных метров. В 20:30 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара от МЧС привлекли шесть единиц техники и 29 человек.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелось производственно-складское здание

В Петербурге производственно-складское здание загорелось на 200 "квадратах"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Пожар произошел в Петербурге в производственно-складском здании на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре во Фрунзенском районе (Грузовой проезд, дом 33) поступило в 20:06.
"В 1-2-х этажном производственно-складском здании происходит горение обстановки на площади 200 квадратных метров. В 20:30 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара от МЧС привлекли шесть единиц техники и 29 человек.
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