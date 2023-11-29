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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 29.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки до 20 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:07
2023-11-29T14:07
2023-11-29T14:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки до 20 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе населенного пункта Лиман 1-й Харьковской области."Потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении