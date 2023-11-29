https://ria.ru/20231129/polsha-1912521729.html

Есть погибшие. В Киеве заявили о столкновении с Польшей

Есть погибшие. В Киеве заявили о столкновении с Польшей - РИА Новости, 29.11.2023

Есть погибшие. В Киеве заявили о столкновении с Польшей

Ситуация на границе между Польшей и Украиной уже перетекает в "полувоенный" конфликт с человеческими жертвами, такое мнение высказал бывший советник Леонида... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T03:59

2023-11-29T03:59

2023-11-29T10:28

в мире

украина

киев

олег соскин

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ситуация на границе между Польшей и Украиной уже перетекает в "полувоенный" конфликт с человеческими жертвами, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя."Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение. Уже есть смерти: смертельный исход двух водителей, которые умерли на границе", — заявил Соскин.Эксперт указал, что Украина уже потеряла на этом фоне около ста миллионов евро, а киевские власти не могут ничего с этим поделать, что, по словам Соскина, является предательством национальных интересов.Аналитик также прокомментировал недавний пост организатора протеста на границе Польши и Украины Рафала Меклера, в котором он назвал украинцев "избалованными детьми с недостатком воспитания". По мнению Соскина, неспособность киевских властей ответить на такого рода оскорбления говорит о непрофессионализме представителей режима и об унижении всей Украины."Это полный крах. Такие оскорбления недопустимы, и то, что молчит (министр иностранных дел Дмитрий. — Прим. ред.) Кулеба, молчит Владимир Зеленский, (руководитель офиса президента Украины Андрей. — Прим. ред.) Ермак и все прочие, говорит об унижении, безалаберности, непрофессионализме, некомпетентности, глупости руководства и неумении защищать интересы страны", — заключил Соскин.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Польши, Словакии и Венгрии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка пригрозил Варшаве введением эмбарго на польскую агропродукцию, в ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

https://ria.ru/20231128/trebovanie-1912464589.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, евросоюз