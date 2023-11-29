https://ria.ru/20231129/pogoda-1912767639.html

Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2023

Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, в столице ожидают метель, усиление ветра, гололед, прирост снега до 10 сантиметров, сообщается в РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T21:42

2023-11-29T21:42

2023-11-29T23:29

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

снегопад в москве

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, в столице ожидают метель, усиление ветра, гололед, прирост снега до 10 сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно данным синоптиков, в ближайшие часы начнется сильный снегопад, который продлится до середины дня 30 ноября. Ожидаются метель, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, гололед. Суммарный прирост снега может составить до 10 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке. "Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для уборки города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников", - говорится в сообщении. Сообщается, что дополнительно привлечены силы 16 инженерных компаний – 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники. За всеми остановками общественного транспорта закреплены бригады ручной уборки для круглосуточной очистки подходов к ним. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. "Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По возможности, перенести поездки на личном транспорте", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231129/siyanie-1912703859.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве