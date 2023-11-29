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Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2023
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21:42 29.11.2023 (обновлено: 23:29 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/pogoda-1912767639.html
Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2023
Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, в столице ожидают метель, усиление ветра, гололед, прирост снега до 10 сантиметров, сообщается в РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:42
2023-11-29T23:29
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, в столице ожидают метель, усиление ветра, гололед, прирост снега до 10 сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно данным синоптиков, в ближайшие часы начнется сильный снегопад, который продлится до середины дня 30 ноября. Ожидаются метель, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, гололед. Суммарный прирост снега может составить до 10 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке. "Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для уборки города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников", - говорится в сообщении. Сообщается, что дополнительно привлечены силы 16 инженерных компаний – 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники. За всеми остановками общественного транспорта закреплены бригады ручной уборки для круглосуточной очистки подходов к ним. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. "Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По возможности, перенести поездки на личном транспорте", - дополняется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за снега и ветра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, в столице ожидают метель, усиление ветра, гололед, прирост снега до 10 сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Согласно данным синоптиков, в ближайшие часы начнется сильный снегопад, который продлится до середины дня 30 ноября. Ожидаются метель, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, гололед. Суммарный прирост снега может составить до 10 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Снежный плен: как Москва устраняет последствия снегопада
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Снегопад, стартовавший в Москве 26 ноября, стал самым мощным с конца XX века. По данным синоптиков, подобное количество снега в эту дату в последний раз выпадало в столице в 1977 году. За период с 23 по 27 ноября высота снежного покрова на улицах города выросла до 30 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями аномального погодного явления, городские коммунальные и инженерные службы перевели на усиленный режим работы, в котором они продолжают проводить уборку до сих пор.

Уборка снега в Москве

Снегопад, стартовавший в Москве 26 ноября, стал самым мощным с конца XX века. По данным синоптиков, подобное количество снега в эту дату в последний раз выпадало в столице в 1977 году. За период с 23 по 27 ноября высота снежного покрова на улицах города выросла до 30 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями аномального погодного явления, городские коммунальные и инженерные службы перевели на усиленный режим работы, в котором они продолжают проводить уборку до сих пор.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уборка снега в Москве

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

В комплексной очистке московских улиц задействованы машины с плужно-щеточным оборудованием, роторы, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики, распределители противогололедных материалов и другая специализированная техника. Магистрали, крупные проспекты и автодороги прометает крупногабаритная спецтехника, двигающаяся колонной и сметающая снег в лотки у обочин. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные машины, отличающиеся маневренностью и не мешающие проходу пешеходов. Труднодоступные для спецтехники зоны расчищают бригады ручного труда, для которых организованы пункты обогрева и полевые кухни.

Уборка снега в Москве

В комплексной очистке московских улиц задействованы машины с плужно-щеточным оборудованием, роторы, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики, распределители противогололедных материалов и другая специализированная техника. Магистрали, крупные проспекты и автодороги прометает крупногабаритная спецтехника, двигающаяся колонной и сметающая снег в лотки у обочин. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные машины, отличающиеся маневренностью и не мешающие проходу пешеходов. Труднодоступные для спецтехники зоны расчищают бригады ручного труда, для которых организованы пункты обогрева и полевые кухни.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", – подчеркнул Бирюков.

Уборка снега в Москве

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", – подчеркнул Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты коммунальных служб Москвы уделяют особое внимание очистке пешеходных зон и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального значения (школы, детские сады, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг и т.д.) и потребительского рынка. По данным КГХ Москвы, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и территории Новой Москвы организовано дежурство тягачей.

Уборка снега в Москве

Специалисты коммунальных служб Москвы уделяют особое внимание очистке пешеходных зон и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального значения (школы, детские сады, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг и т.д.) и потребительского рынка. По данным КГХ Москвы, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и территории Новой Москвы организовано дежурство тягачей.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Для очистки крыш жилых домов КГХ Москвы привлекло более 13 тысяч кровельщиков. В течение светового дня они сметают снег и наледь со скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ в обязательно порядке огораживают лентами, чтобы исключить проход пешеходов, на земле в зоне уборки дежурит специалист, предупреждающий горожан о путях обхода.

Уборка снега в Москве

Для очистки крыш жилых домов КГХ Москвы привлекло более 13 тысяч кровельщиков. В течение светового дня они сметают снег и наледь со скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ в обязательно порядке огораживают лентами, чтобы исключить проход пешеходов, на земле в зоне уборки дежурит специалист, предупреждающий горожан о путях обхода.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
6 из 7
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

Бирюков напомнил, что в условиях сильных осадков москвичам следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пользоваться услугами общественного транспорта. Пешеходам рекомендуют передвигаться по городским улицам с осторожностью и обращать внимание на заградительные ленты в зонах уборки.

Уборка снега в Москве

Бирюков напомнил, что в условиях сильных осадков москвичам следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пользоваться услугами общественного транспорта. Пешеходам рекомендуют передвигаться по городским улицам с осторожностью и обращать внимание на заградительные ленты в зонах уборки.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 7

Снегопад, стартовавший в Москве 26 ноября, стал самым мощным с конца XX века. По данным синоптиков, подобное количество снега в эту дату в последний раз выпадало в столице в 1977 году. За период с 23 по 27 ноября высота снежного покрова на улицах города выросла до 30 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями аномального погодного явления, городские коммунальные и инженерные службы перевели на усиленный режим работы, в котором они продолжают проводить уборку до сих пор.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 7

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 7

В комплексной очистке московских улиц задействованы машины с плужно-щеточным оборудованием, роторы, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики, распределители противогололедных материалов и другая специализированная техника. Магистрали, крупные проспекты и автодороги прометает крупногабаритная спецтехника, двигающаяся колонной и сметающая снег в лотки у обочин. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные машины, отличающиеся маневренностью и не мешающие проходу пешеходов. Труднодоступные для спецтехники зоны расчищают бригады ручного труда, для которых организованы пункты обогрева и полевые кухни.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 7

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", – подчеркнул Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 7

Специалисты коммунальных служб Москвы уделяют особое внимание очистке пешеходных зон и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД, железнодорожным платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социального значения (школы, детские сады, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг и т.д.) и потребительского рынка. По данным КГХ Москвы, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и территории Новой Москвы организовано дежурство тягачей.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 7

Для очистки крыш жилых домов КГХ Москвы привлекло более 13 тысяч кровельщиков. В течение светового дня они сметают снег и наледь со скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ в обязательно порядке огораживают лентами, чтобы исключить проход пешеходов, на земле в зоне уборки дежурит специалист, предупреждающий горожан о путях обхода.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
6 из 7

Бирюков напомнил, что в условиях сильных осадков москвичам следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пользоваться услугами общественного транспорта. Пешеходам рекомендуют передвигаться по городским улицам с осторожностью и обращать внимание на заградительные ленты в зонах уборки.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 7
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке.
"Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для уборки города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников", - говорится в сообщении.
Сообщается, что дополнительно привлечены силы 16 инженерных компаний – 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники. За всеми остановками общественного транспорта закреплены бригады ручной уборки для круглосуточной очистки подходов к ним. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По возможности, перенести поездки на личном транспорте", - дополняется в сообщении.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в Москве
 
 
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