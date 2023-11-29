https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912668296.html
Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу
Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу - РИА Новости, 29.11.2023
Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу
Сборная Московской области дважды возглавила общекомандный зачет на всероссийских мастерских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, за два РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:52
2023-11-29T15:52
2023-11-29T15:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
рязань
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912670394_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_e290e303d5627defbca57b21cf3f3733.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сборная Московской области дважды возглавила общекомандный зачет на всероссийских мастерских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, за два соревновательных дня удостоившись 22 золотых, 18 серебряных и 31 бронзовой медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Всероссийский мастерский турнир по спортивной борьбе в честь чемпиона мира МСМК Романа Гаврикова прошел в Рязани в спортивном комплексе "Арена-Атрон" с 24 по 27 ноября. Подмосковные спортсмены опередили в списке лучших команд турнира сборные Москвы и Рязанской области. Как отмечает пресс-служба, соревнования традиционно организованы в детских и взрослых возрастных категориях в двух разделах: "грэпплинг" и "грепплинг-ги". Значимость турнира продиктована тем, что победа в нем дает право на получение спортивных званий "кандидата в мастера спорта" и "мастера спорта". В общей сложности в соревнованиях поучаствовали свыше 800 спортсменов из 23 регионов РФ. Подмосковье представили более 100 участников из муниципалитетов: Мытищи, Лыткарино, Протвино, Люберцы, Домодедово, Коломна, Подольск, Воскресенск, Наро-Фоминский, Ленинский и других городских округов.
https://ria.ru/20231129/glemping-1912632677.html
московская область (подмосковье)
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912670394_70:0:1031:721_1920x0_80_0_0_a21f4e8a1a6436fa40f6211ba8792d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), рязань, спорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Рязань, Спорт