Рейтинг@Mail.ru
Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:52 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912668296.html
Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу
Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу - РИА Новости, 29.11.2023
Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу
Сборная Московской области дважды возглавила общекомандный зачет на всероссийских мастерских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, за два РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:52
2023-11-29T15:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
рязань
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912670394_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_e290e303d5627defbca57b21cf3f3733.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сборная Московской области дважды возглавила общекомандный зачет на всероссийских мастерских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, за два соревновательных дня удостоившись 22 золотых, 18 серебряных и 31 бронзовой медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Всероссийский мастерский турнир по спортивной борьбе в честь чемпиона мира МСМК Романа Гаврикова прошел в Рязани в спортивном комплексе "Арена-Атрон" с 24 по 27 ноября. Подмосковные спортсмены опередили в списке лучших команд турнира сборные Москвы и Рязанской области. Как отмечает пресс-служба, соревнования традиционно организованы в детских и взрослых возрастных категориях в двух разделах: "грэпплинг" и "грепплинг-ги". Значимость турнира продиктована тем, что победа в нем дает право на получение спортивных званий "кандидата в мастера спорта" и "мастера спорта". В общей сложности в соревнованиях поучаствовали свыше 800 спортсменов из 23 регионов РФ. Подмосковье представили более 100 участников из муниципалитетов: Мытищи, Лыткарино, Протвино, Люберцы, Домодедово, Коломна, Подольск, Воскресенск, Наро-Фоминский, Ленинский и других городских округов.
https://ria.ru/20231129/glemping-1912632677.html
московская область (подмосковье)
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912670394_70:0:1031:721_1920x0_80_0_0_a21f4e8a1a6436fa40f6211ba8792d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), рязань, спорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Рязань, Спорт

Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу

© Фото : министерство физической культуры и спорта Московской областиБолее 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу
Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : министерство физической культуры и спорта Московской области
Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сборная Московской области дважды возглавила общекомандный зачет на всероссийских мастерских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, за два соревновательных дня удостоившись 22 золотых, 18 серебряных и 31 бронзовой медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Всероссийский мастерский турнир по спортивной борьбе в честь чемпиона мира МСМК Романа Гаврикова прошел в Рязани в спортивном комплексе "Арена-Атрон" с 24 по 27 ноября. Подмосковные спортсмены опередили в списке лучших команд турнира сборные Москвы и Рязанской области.
Девушка работает за ноутбуком рядом с палаткой для глэмпинга - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Количество предложений в сфере глэмпинга выросло на 80% в Подмосковье
Вчера, 13:35
Как отмечает пресс-служба, соревнования традиционно организованы в детских и взрослых возрастных категориях в двух разделах: "грэпплинг" и "грепплинг-ги". Значимость турнира продиктована тем, что победа в нем дает право на получение спортивных званий "кандидата в мастера спорта" и "мастера спорта".
В общей сложности в соревнованиях поучаствовали свыше 800 спортсменов из 23 регионов РФ. Подмосковье представили более 100 участников из муниципалитетов: Мытищи, Лыткарино, Протвино, Люберцы, Домодедово, Коломна, Подольск, Воскресенск, Наро-Фоминский, Ленинский и других городских округов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РязаньСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала