https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912668296.html

Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу

Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу - РИА Новости, 29.11.2023

Более 70 медалей завоевали борцы Подмосковья на турнире по грэпплингу

Сборная Московской области дважды возглавила общекомандный зачет на всероссийских мастерских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, за два РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:52

2023-11-29T15:52

2023-11-29T15:52

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сборная Московской области дважды возглавила общекомандный зачет на всероссийских мастерских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, за два соревновательных дня удостоившись 22 золотых, 18 серебряных и 31 бронзовой медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Всероссийский мастерский турнир по спортивной борьбе в честь чемпиона мира МСМК Романа Гаврикова прошел в Рязани в спортивном комплексе "Арена-Атрон" с 24 по 27 ноября. Подмосковные спортсмены опередили в списке лучших команд турнира сборные Москвы и Рязанской области. Как отмечает пресс-служба, соревнования традиционно организованы в детских и взрослых возрастных категориях в двух разделах: "грэпплинг" и "грепплинг-ги". Значимость турнира продиктована тем, что победа в нем дает право на получение спортивных званий "кандидата в мастера спорта" и "мастера спорта". В общей сложности в соревнованиях поучаствовали свыше 800 спортсменов из 23 регионов РФ. Подмосковье представили более 100 участников из муниципалитетов: Мытищи, Лыткарино, Протвино, Люберцы, Домодедово, Коломна, Подольск, Воскресенск, Наро-Фоминский, Ленинский и других городских округов.

https://ria.ru/20231129/glemping-1912632677.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), рязань, спорт