https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912667916.html
Почти 9 тысяч юных спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства в Подмосковье
Почти 9 тысяч юных спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023
Почти 9 тысяч юных спортсменов осмотрели врачи НИКИ детства в Подмосковье
С начала 2023 года врачи Научно-исследовательского клинического института детства провели углубленные медицинские осмотры почти девяти тысяч юных спортсменов -... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:53
2023-11-29T15:53
2023-11-29T15:53
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. С начала 2023 года врачи Научно-исследовательского клинического института детства провели углубленные медицинские осмотры почти девяти тысяч юных спортсменов - членов сборных команд Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Руководитель Центра по спортивной медицине НИКИ детства Дарья Коледова отметила, что активные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм, риском травм и потому требуют своевременного и тщательного медицинского контроля. "В Центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген-исследование, а также получают консультации специалистов. Прохождение углубленного медицинского осмотра не занимает свыше трех часов", - сказала Коледова, ее слова приводит пресс-служба. С начала текущего года в НИКИ детства также провели обследования 45 детям-спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. В процессе обследования дети проходят осмотр 12 врачей-специалистов, включая медика, который специализируется на спортивной медицине. В случае необходимости детям проводят дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и прочих специалистов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), ника, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), НИКА, Дети
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. С начала 2023 года врачи Научно-исследовательского клинического института детства провели углубленные медицинские осмотры почти девяти тысяч юных спортсменов - членов сборных команд Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Руководитель Центра по спортивной медицине НИКИ
детства Дарья Коледова отметила, что активные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм, риском травм и потому требуют своевременного и тщательного медицинского контроля.
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"В Центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген-исследование, а также получают консультации специалистов. Прохождение углубленного медицинского осмотра не занимает свыше трех часов", - сказала Коледова, ее слова приводит пресс-служба.
С начала текущего года в НИКИ детства также провели обследования 45 детям-спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. В процессе обследования дети проходят осмотр 12 врачей-специалистов, включая медика, который специализируется на спортивной медицине. В случае необходимости детям проводят дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и прочих специалистов.