https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912721279.html

Руденя: Тверская область расширит поддержку участников СВО и их семей

Руденя: Тверская область расширит поддержку участников СВО и их семей - РИА Новости, 29.11.2023

Руденя: Тверская область расширит поддержку участников СВО и их семей

В Тверской области расширят поддержку участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:17

2023-11-29T18:17

2023-11-29T19:12

тверская область

игорь руденя

сво

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ТВЕРЬ, 29 ноя – РИА Новости. В Тверской области расширят поддержку участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Законодательная инициатива о расширении поддержки участников специальной военной операции и их семей рассмотрена в среду на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Бесплатное предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципалитетов Тверской области, предусмотрено семьям погибших участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги в ходе СВО, и ветеранам боевых действий, имеющим такие государственные награды. "Для нас очень важно подчеркнуть ценность и значимость людей, которые защищают Родину. Это еще один символ общественного признания их заслуг перед страной", – сказал Руденя при общении с журналистами по итогам заседания регионального правительства. Предусмотрено выделение получателям одного участка для индивидуального жилищного строительства площадью от 0,1 до 0,15 гектара. Он будет предоставляться по месту жительства или пребывания участника СВО на день окончания участия в спецоперации. Законопроект направят на рассмотрение в Законодательное Собрание Тверской области. В Верхневолжье действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях Тверской области, выплаты до 150 тысяч рублей на газификацию домов. Дети участников СВО имеют первоочередное право на зачисление в муниципальные дошкольные учреждения, группы продленного дня в школах Тверской области, организации допобразования, а также при наличии медицинских показаний - на получение путевок на санаторно-курортное лечение. На период прохождения гражданами военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, в семьях погибших защитников Отечества эта мера действует бессрочно. В Тверской области открыт филиал фонда "Защитники Отечества". Участники и ветераны СВО, члены их семей могут получить здесь юридическую и медицинскую помощь, поддержку по направлениям назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего, решения бытовых и других вопросов.

https://ria.ru/20231129/gazifikatsiya-1912700889.html

https://ria.ru/20231128/produktsiya-1912470629.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, сво