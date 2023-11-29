https://ria.ru/20231129/pobeg-1912522872.html

Дерзкий побег украинца из военкомата через зарешеченное окно попал на видео

Дерзкий побег украинца из военкомата через зарешеченное окно попал на видео - РИА Новости, 29.11.2023

Дерзкий побег украинца из военкомата через зарешеченное окно попал на видео

В городе Мукачево на Западной Украине мужчина сбежал из территориального центра комплектования (военкомата) через зарешеченное окно второго этажа, пишет... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T04:25

2023-11-29T04:25

2023-11-29T04:25

в мире

украина

мукачево

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В городе Мукачево на Западной Украине мужчина сбежал из территориального центра комплектования (военкомата) через зарешеченное окно второго этажа, пишет украинское издание "Страна.ua".Кадры с беглецом опубликовал журналист Виталий Глагола.На ролике видно, как мужчина с трудом пролезает через брешь в решетке на окне, после чего ловко спускается со второго этажа, цепляясь руками за защитную конструкцию.Далее украинец спрыгивает на тротуар и перебегает через оживленную проезжую часть, через несколько секунд в кадр попадает человек в военной форме, преследующий беглеца, после этого видео обрывается.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231127/pravila-1912234816.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1908270852.html

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в мире, украина, мукачево, владимир зеленский, вооруженные силы украины