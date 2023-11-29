https://ria.ru/20231129/pobeg-1912522872.html
Дерзкий побег украинца из военкомата через зарешеченное окно попал на видео
Дерзкий побег украинца из военкомата через зарешеченное окно попал на видео - РИА Новости, 29.11.2023
Дерзкий побег украинца из военкомата через зарешеченное окно попал на видео
В городе Мукачево на Западной Украине мужчина сбежал из территориального центра комплектования (военкомата) через зарешеченное окно второго этажа, пишет... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T04:25
2023-11-29T04:25
2023-11-29T04:25
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В городе Мукачево на Западной Украине мужчина сбежал из территориального центра комплектования (военкомата) через зарешеченное окно второго этажа, пишет украинское издание "Страна.ua".Кадры с беглецом опубликовал журналист Виталий Глагола.На ролике видно, как мужчина с трудом пролезает через брешь в решетке на окне, после чего ловко спускается со второго этажа, цепляясь руками за защитную конструкцию.Далее украинец спрыгивает на тротуар и перебегает через оживленную проезжую часть, через несколько секунд в кадр попадает человек в военной форме, преследующий беглеца, после этого видео обрывается.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231127/pravila-1912234816.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1908270852.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, мукачево, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Мукачево, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Дерзкий побег украинца из военкомата через зарешеченное окно попал на видео
"Страна.ua": украинец сбежал из военкомата через зарешеченное окно второго этажа
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В городе Мукачево на Западной Украине мужчина сбежал из территориального центра комплектования (военкомата) через зарешеченное окно второго этажа, пишет украинское издание "Страна.ua".
Кадры с беглецом опубликовал журналист Виталий Глагола.
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На ролике
видно, как мужчина с трудом пролезает через брешь в решетке на окне, после чего ловко спускается со второго этажа, цепляясь руками за защитную конструкцию.
Далее украинец спрыгивает на тротуар и перебегает через оживленную проезжую часть, через несколько секунд в кадр попадает человек в военной форме, преследующий беглеца, после этого видео обрывается.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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