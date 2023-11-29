https://ria.ru/20231129/plen-1912685755.html
Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС
Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС - РИА Новости, 29.11.2023
Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС
Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что по его информации в плену у ХАМАС остаются семь россиян. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:28
2023-11-29T16:28
2023-11-29T16:28
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хамас
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что по его информации в плену у ХАМАС остаются семь россиян. "Насколько нам известно восемь, включая молодого человека, которого освободили. Поэтому сейчас — семь человек", — сказал он журналистам. Посол также отметил, что находится в постоянном контакте с Россией по ситуации с заложниками, включая тех, кто имеет российского гражданство.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
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в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС
Израильский посол Бен Цви рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что по его информации в плену у ХАМАС остаются семь россиян.
"Насколько нам известно восемь, включая молодого человека, которого освободили. Поэтому сейчас — семь человек", — сказал он журналистам.
Посол также отметил, что находится в постоянном контакте с Россией по ситуации с заложниками, включая тех, кто имеет российского гражданство.
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