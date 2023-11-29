https://ria.ru/20231129/plen-1912685755.html

Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС

Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС - РИА Новости, 29.11.2023

Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что по его информации в плену у ХАМАС остаются семь россиян. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:28

2023-11-29T16:28

2023-11-29T16:28

в мире

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что по его информации в плену у ХАМАС остаются семь россиян. "Насколько нам известно восемь, включая молодого человека, которого освободили. Поэтому сейчас — семь человек", — сказал он журналистам. Посол также отметил, что находится в постоянном контакте с Россией по ситуации с заложниками, включая тех, кто имеет российского гражданство.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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2023

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в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас