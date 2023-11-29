Рейтинг@Mail.ru
Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/plen-1912685755.html
Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС
Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС - РИА Новости, 29.11.2023
Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС
Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что по его информации в плену у ХАМАС остаются семь россиян. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:28
2023-11-29T16:28
в мире
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911909998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7110fb800bc6beb2eac8cc95f70f5f0e.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что по его информации в плену у ХАМАС остаются семь россиян. "Насколько нам известно восемь, включая молодого человека, которого освободили. Поэтому сейчас — семь человек", — сказал он журналистам. Посол также отметил, что находится в постоянном контакте с Россией по ситуации с заложниками, включая тех, кто имеет российского гражданство.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911909998_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_04b5555af38e4356a203b5bbfba9a2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Израильский посол рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС

Израильский посол Бен Цви рассказал о семи россиянах, оставшихся в плену ХАМАС

© AP Photo / Leo CorreaМитинг с требованием освобождения заложников из сектора Газа, которые находятся в плену у движения ХАМАС
Митинг с требованием освобождения заложников из сектора Газа, которые находятся в плену у движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Митинг с требованием освобождения заложников из сектора Газа, которые находятся в плену у движения ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что по его информации в плену у ХАМАС остаются семь россиян.
"Насколько нам известно восемь, включая молодого человека, которого освободили. Поэтому сейчас — семь человек", — сказал он журналистам.
Посол также отметил, что находится в постоянном контакте с Россией по ситуации с заложниками, включая тех, кто имеет российского гражданство.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
 
В миреРоссияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала